Эксперт объяснила, почему упаковка от пиццы вызывает рак
Пицца и другие блюда навынос могут содержать опасные канцерогены, которые вызывают рак. Вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой.
Руководитель Союза энергоэкономической безопасности Наталья Соколова рассказала, какая упаковка для продуктов может навредить здоровью.
«Коробки от пиццы не подлежат переработке, поскольку картон пропитывается жиром. Но производители идут на ухищрения. Для этого они обрабатывают коробки полифторалкильными веществами», – отметила эксперт.
По ее словам, эти вещества, накапливаясь в организме человека, могут вызвать заболевания печени, почек, щитовидной железы, бесплодие, различные виды рака, болезнь Альцгеймера. Наталья Соколова добавила, что это снижает иммунитет и делают человека уязвимым к вирусам, пишет «Вечерняя Москва».