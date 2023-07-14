Эксперт объяснила, почему упаковка от пиццы вызывает рак

Пицца и другие блюда навынос могут содержать опасные канцерогены, которые вызывают рак. Вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой.

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Руководитель Союза энергоэкономической безопасности Наталья Соколова рассказала, какая упаковка для продуктов может навредить здоровью.

«Коробки от пиццы не подлежат переработке, поскольку картон пропитывается жиром. Но производители идут на ухищрения. Для этого они обрабатывают коробки полифторалкильными веществами», – отметила эксперт.