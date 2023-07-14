Врач напомнил об опасности авиаперелетов для людей с гипертонией и ишемией

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал людям с заболеваниями сердца в период обострения отказаться от авиаперелётов.

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Людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, а также с тяжёлыми болезнями сердца авиапутешествия не рекомендуются, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

По его словам, при обострении гипертонической или ишемической болезни сердца, при нарушении ритма сердца возникает определённый риск.

Люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей тоже находятся в группе риска, отметил Горенков.