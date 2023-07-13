Доктор Гинзбург высказался о связи болезней со стрессом

Нервная система так или иначе чаще всего задействована в любых патологических процессах внутри организма, заявил врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своем видео на платформе «Яндекс.Дзен». Медик отметил, что негативный настрой на жизнь не только влияет на гормональный фон организма, но также снижает эффективность поведения человека. Пациент с таким подходом менее способен к заботе о себе.