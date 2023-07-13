Стоматолог объяснил, нужно ли лечить кисту зуба
Стоматолог предупреждает, что кисты могут годами не напоминать о себе. Однако предсказать воспаление не представляется возможным. Это может произойти завтра или никогда не произойти. Об этом сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
«Самое простое, что может произойти – потеря зуба, а самое неприятное – гнойно-воспалительные осложнения или абсцессы. Все это действительно опасно, и лечение уже придется проходить в отделении челюстно-лицевой хирургии», – отмечает стоматолог.
По словам специалистов, лечение кисты проводится в два этапа. Прежде всего, необходимо очистить канал, а впоследствии канал промывается специальными растворами, которые убивают микроорганизмы, и закладывается лекарственный препарат – гидроокись кальция.
«Этот препарат мы оставляем на 7–10 дней и далее переходим к следующему этапу. Опять же убираем временную пломбу, убираем гидроокись кальция, тщательно промываем, еще немножечко расширяем канал, обрабатываем его и уже потом плотненько пломбируем. Все, зуб герметично закрыт, инфекция погибла, теперь этот зуб спокойно можно взять под коронку», – резюмировал врач.