Стоматолог объяснил, нужно ли лечить кисту зуба

«Этот препарат мы оставляем на 7–10 дней и далее переходим к следующему этапу. Опять же убираем временную пломбу, убираем гидроокись кальция, тщательно промываем, еще немножечко расширяем канал, обрабатываем его и уже потом плотненько пломбируем. Все, зуб герметично закрыт, инфекция погибла, теперь этот зуб спокойно можно взять под коронку», – резюмировал врач.