Нарколог призвал остерегаться пива в жару

Многие люди, в особенности мужчины, в жару употребляют пиво в большом количестве, объясняя это утолением жажды. Нарколог, психиатр, врач первой категории Алексей Луньков объяснил «ФедералПресс», почему на самом деле люди пьют этот напиток и чем это опасно.

«Пиво не утоляет жажду, оно, наоборот, еще больше способствует возникновению жажды. Для того, чтобы сжечь одну молекулу алкоголя, нужно три молекулы воды, поэтому, употребляя пиво, человек понижает уровень водного запаса в организме», – отметил эксперт.

По словам Алексея Лунькова, пиво действует на человека эйфорически, и он думает, что ему не нужна вода. А жаждой, как отмечает эксперт, питье этого напитка люди лишь оправдывают, на самом деле они просто удовлетворяют свою потребность в алкоголе.