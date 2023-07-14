Нарколог Калюжная: алкогольные коктейли с энергетиками наносят двойной урон сердцу. Стоит иметь это в виду, если вы предпочитаете сладенькое спиртное. В список особо вредного алкоголя можно включить не только «Пина коладу» и другие коктейли, но также и портвейны, ликёры и даже церковный напиток кагор. Подробнее о том, как именно сладкое спиртное вредит организму, врач-нарколог Марина Калюжная рассказала «Доктору Питеру».

Алкогольные коктейли: в чём их опасность

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Если говорить кратко, то вред от сладких напитков такой же, как и от другого алкоголя: страдают внутренние органы, в особенности печень. Но негативный эффект от коктейлей и прочего даже выше, чем от несладкого спиртного, хотя бы потому, что сахар ускоряет опьянение.

Сладкие напитки быстро усваиваются, повышая уровень сахара в крови и маскируя опьянение, из-за чего можно легко перебрать с алкоголем и потом страдать от тяжёлого похмелья.

Самые опасные алкогольные коктейли

На первое место в списке наиболее вредных сладких алкогольных напитков нарколог Калюжная поставила коктейли с энергетиком. Они наносят двойной удар по сердцу — на него оказывают воздействие одновременно алкоголь и кофеин. Из-за последнего, кстати, человек может думать, что он не пьян, и пить всё больше и больше.

Далее следуют коктейли в банках, которые можно купить почти в любом магазине. В них не только содержится спирт сомнительного качества, но также присутствуют различные усилители вкуса, стабилизаторы и Е-добавки.

Ну а на третьем месте расположились клубные коктейли — их подают в ночных заведениях и барах. По качеству они, конечно, гораздо лучше магазинных, но в остальном они вредны так же, как и прочий сладкий алкоголь.

В заключение Марина Калюжная посоветовала в принципе не иметь дел с алкоголем, потому что любое его употребление плохо сказывается на организме, и найти спиртному здоровую альтернативу.

Мифы о пользе алкоголя

Между тем вокруг спиртного сложилась куча мифов, и многие люди до сих пор уверены, что от него бывает польза.

Например, бытует мнение, что алкоголь может успокаивать. И он действительно может подарить расслабление на пару часов, но нужно понимать, что если так «успокаиваться» регулярно, вы просто не сможет нормально отдыхать и впадёте в зависимость от спиртного.