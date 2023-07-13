Что такое врожденный порок сердца
Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют собой нарушения в структуре сердца, которые возникают еще в период развития плода. Аномалии развития сердца могут варьироваться по своей тяжести, отличаться по клинической картине и требовать различных методов лечения. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Игорем Видяскиным о том, что это такое.
Сердечные пороки — наиболее распространенные врожденные аномалии, которые затрагивают один процент новорожденных.
Они могут быть связаны с генетическими факторами, экологическими условиями, материнскими заболеваниями во время беременности или некоторыми психоактивными веществами, такими как алкоголь и некоторые лекарственные препараты. Несмотря на множество исследований, точные причины многих ВПС остаются неизвестными.
Классификация ВПС
- Клапанные пороки: связанные с дефектами или неправильным развитием клапанов сердца, например, митральный стеноз или аортальная недостаточность.
- Деффекты перегородок: связанные с нарушением целостности перегородки между предсердиями или желудочками.
- Пороки сосудов: связанные с аномалиями в структуре или расположении крупных сосудов сердца, например, артериовенозные мальформации или транспозиция магистральных сосудов.
- Пороки, состоящие из нескольких компонентов: сочетание нескольких аномалий в структуре сердца, например, AV-канал или Тетрада Фалло.
- По особенностям аномального кровообращения:
- "Синие" пороки, при которых происходит смешивание венозной крови и артериальной, что усиливает нехватку кислорода в тканях. Для таких пороков характерна синюшность кожи конечностей, лица или тела, которую также называют цианозом.
- "Белые" пороки, для которых характерна бледность кожи из-за того, что венозная и артериальная кровь не смешиваются внутри органа или сосудов.
Симптомы порока сердца
- Проблемы с дыханием. У детей с пороком сердца может наблюдаться одышка, тахипноэ (частое дыхание), синюшность кожи и слизистых оболочек.
- Выраженный сердечный шум. Пороки сердца часто вызывают шумы, которые могут выслушиваться не только при аускультации сердца, но и на расстоянии (без фонендоскопа).
- Низкая переносимость физической нагрузки. Дети с врожденным пороком сердца могут быстро уставать, испытывать слабость, иметь низкую толерантность к повседневной активности.
Диагностика и лечение
Ранее диагностировать пороки было сложно, но современные методы исследования позволяют выявить и решить эту проблему в самые ранние сроки. Сегодня диагноз врожденных пороков сердца может быть сделан даже во время беременности, с помощью пренатальной ультразвуковой диагностики.
Лечение врожденных пороков сердца зависит от типа и тяжести порока, а также от общего состояния пациента. Одни пороки требуют хирургического вмешательства, другие могут быть устранены с помощью медикаментозной терапии или коррекцией лечебного режима, а некоторые могут разрешиться самостоятельно в течение первых месяцев или лет жизни ребенка. Хирургическое вмешательство может включать в себя реконструкцию или замену клапанов, пластику перегородок, эндоваскулярное закрытие сосудов.
По словам врача, прогноз для детей с врожденным пороком сердца существенно улучшился за последние десятилетия. Современные методы диагностики и лечения позволяют своевременно выявлять и эффективно устранять пороки. Однако прогноз все равно зависит от многих факторов, включая тип и сложность порока, а также возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний и прочих факторов риска.