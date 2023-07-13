Что такое врожденный порок сердца

Врожденные пороки сердца (ВПС) представляют собой нарушения в структуре сердца, которые возникают еще в период развития плода. Аномалии развития сердца могут варьироваться по своей тяжести, отличаться по клинической картине и требовать различных методов лечения. "Рамблер" поговорил с врачом-терапевтом Игорем Видяскиным о том, что это такое.

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Сердечные пороки — наиболее распространенные врожденные аномалии, которые затрагивают один процент новорожденных.

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Они могут быть связаны с генетическими факторами, экологическими условиями, материнскими заболеваниями во время беременности или некоторыми психоактивными веществами, такими как алкоголь и некоторые лекарственные препараты. Несмотря на множество исследований, точные причины многих ВПС остаются неизвестными. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Классификация ВПС

Клапанные пороки: связанные с дефектами или неправильным развитием клапанов сердца, например, митральный стеноз или аортальная недостаточность.

Деффекты перегородок: связанные с нарушением целостности перегородки между предсердиями или желудочками.

Пороки сосудов: связанные с аномалиями в структуре или расположении крупных сосудов сердца, например, артериовенозные мальформации или транспозиция магистральных сосудов.

Пороки, состоящие из нескольких компонентов: сочетание нескольких аномалий в структуре сердца, например, AV-канал или Тетрада Фалло.

По особенностям аномального кровообращения:

"Синие" пороки, при которых происходит смешивание венозной крови и артериальной, что усиливает нехватку кислорода в тканях. Для таких пороков характерна синюшность кожи конечностей, лица или тела, которую также называют цианозом.

"Белые" пороки, для которых характерна бледность кожи из-за того, что венозная и артериальная кровь не смешиваются внутри органа или сосудов. Врожденные пороки сердца могут быть классифицированы по различным критериям, например, по патологии в структуре сердца или по клиническим проявлениям.

Симптомы порока сердца

Проблемы с дыханием. У детей с пороком сердца может наблюдаться одышка, тахипноэ (частое дыхание), синюшность кожи и слизистых оболочек.

Выраженный сердечный шум. Пороки сердца часто вызывают шумы, которые могут выслушиваться не только при аускультации сердца, но и на расстоянии (без фонендоскопа).

Низкая переносимость физической нагрузки. Дети с врожденным пороком сердца могут быстро уставать, испытывать слабость, иметь низкую толерантность к повседневной активности. Клиническая картина варьирует в зависимости от конкретного порока, его тяжести и возраста пациента. Но некоторые общие признаки врожденных пороков сердца все-таки существуют:

Диагностика и лечение

Ранее диагностировать пороки было сложно, но современные методы исследования позволяют выявить и решить эту проблему в самые ранние сроки. Сегодня диагноз врожденных пороков сердца может быть сделан даже во время беременности, с помощью пренатальной ультразвуковой диагностики.

Лечение врожденных пороков сердца зависит от типа и тяжести порока, а также от общего состояния пациента. Одни пороки требуют хирургического вмешательства, другие могут быть устранены с помощью медикаментозной терапии или коррекцией лечебного режима, а некоторые могут разрешиться самостоятельно в течение первых месяцев или лет жизни ребенка. Хирургическое вмешательство может включать в себя реконструкцию или замену клапанов, пластику перегородок, эндоваскулярное закрытие сосудов. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу