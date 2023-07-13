Инструкция: что делать, если вам поставили предрак шейки матки

Предраковые заболевания шейки матки – это ситуация, когда клетки могут трансформироваться в рак шейки матки. К ним относятся дисплазия, лейкоплакия с атипией, эритроплакия и другие заболевания. "Рамблер" расскаже, что делать, если вам поставили подобный диагноз.

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У большинства женщин предраковые заболевания шейки матки протекают скрыто. Например, сопровождаются водянистыми белями, контактными или межменструальными кровотечениями. Но болезненных ощущений не вызывают и диагностируются только на основании осмотра шейки матки в зеркалах и результатах онкоцитологии, ВПЧ-теста и биопсии.

Рак шейки матки — это "молодой рак", который считается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Средний возраст пациенток с предраковыми состояниями шейки матки составляет 30-35 лет.

Если ходить к врачу регулярно и обнаружить болезнь вовремя (на нулевой и первой стадии), то есть шансы оперативно вылечить болезнь колеблятся от 80 до 100%. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Что делать, если вам поставили диагноз Кольпоскопия, определение типа зоны трансформации

ВПЧ-тестирование

Стандартное обследование для стационарной госпитализации — ОАК, ОАМ, биохимическое исследование, коагулограмма, мазки на флору и онкоцитологию

Петлевая эксцизия и исследование биоптата на предмет глубины поражения

Анализ гистологии и определение дальнейшей тактики лечения

В зависимости от характера и стадии предраковых изменений врачи делают радиохирургическую, криогенную или лазерную деструкцию очага, конизацию шейки матки или гистерэктомию.

Если анализ подтверждает результат CIN I-II, то нерожавщим женщинам показано щадящее воздействие на патологические очаги: диатермокоагуляция, радиохирургическое лечение, лазерная вапоризация, криодеструкция.

При CIN II-III производят радикальное хирургическое вмешательство: убирают очаг заболевания или делают конизацию шейки матки, а полипы удаляют радиоволной.