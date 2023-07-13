Инструкция: что делать, если вам поставили предрак шейки матки
Предраковые заболевания шейки матки – это ситуация, когда клетки могут трансформироваться в рак шейки матки. К ним относятся дисплазия, лейкоплакия с атипией, эритроплакия и другие заболевания. "Рамблер" расскаже, что делать, если вам поставили подобный диагноз.
У большинства женщин предраковые заболевания шейки матки протекают скрыто. Например, сопровождаются водянистыми белями, контактными или межменструальными кровотечениями. Но болезненных ощущений не вызывают и диагностируются только на основании осмотра шейки матки в зеркалах и результатах онкоцитологии, ВПЧ-теста и биопсии.
Рак шейки матки — это "молодой рак", который считается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Средний возраст пациенток с предраковыми состояниями шейки матки составляет 30-35 лет.
Если ходить к врачу регулярно и обнаружить болезнь вовремя (на нулевой и первой стадии), то есть шансы оперативно вылечить болезнь колеблятся от 80 до 100%.
Что делать, если вам поставили диагноз
- Кольпоскопия, определение типа зоны трансформации
- ВПЧ-тестирование
- Стандартное обследование для стационарной госпитализации — ОАК, ОАМ, биохимическое исследование, коагулограмма, мазки на флору и онкоцитологию
- Петлевая эксцизия и исследование биоптата на предмет глубины поражения
- Анализ гистологии и определение дальнейшей тактики лечения
- В зависимости от характера и стадии предраковых изменений врачи делают радиохирургическую, криогенную или лазерную деструкцию очага, конизацию шейки матки или гистерэктомию.
Если анализ подтверждает результат CIN I-II, то нерожавщим женщинам показано щадящее воздействие на патологические очаги: диатермокоагуляция, радиохирургическое лечение, лазерная вапоризация, криодеструкция.
При CIN II-III производят радикальное хирургическое вмешательство: убирают очаг заболевания или делают конизацию шейки матки, а полипы удаляют радиоволной.
Для корректного диагноза важно узнать, какая степень дисплазии была изначально, какие есть кольпоскопические изменения и статус ВПЧ. В некоторых случаях врачи рекомендуют обратиться за вторым мнением. Также важно учесть, что свечами и таблетками предраковые состояния не лечатся.