Кто входит в группу риска по заражению менингитом

«Даже вакцинированные могут быть в опасности, люди иногда забывают, что однократная вакцинация не может быть вечной. Максимальная длительность эффекта не превышает десяти лет. Вспышки происходят на фоне большого скопления людей. Во многих странах мира, например, в США ты не будешь жить в общежитии без вакцины. Основная группа риска – маленькие дети до двух лет, подростки, которые идут в колледжи, университет, армию, а также пожилые люди. Эта инфекция часто может встречаться в обществе, дальше вопрос иммунитета», - отметил он.