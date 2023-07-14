Доктор Мясников объяснил, как снизить риски рака кишечника

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что онкология кишечника – третий по частоте выявляемый рак у мужчин и второй у женщин. Эксперт рассказал, как снизить риски онкологии.

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«Основные факторы этого заболевания: наследственность, возраст после 50 лет, наличие полипов и воспалений в кишечнике, диабет, ожирение, алкоголь, курение и неправильное питание», – отметил Александр Мясников в телеграм-канале.

По его словам, чтобы снизить риски рака кишечника, необходима регулярная физическая нагрузка, кальций с витамином D, а также определенная диета. В частности, стоит употреблять больше клетчатки и рыбы, а меньше красного мяса.

«Есть данные, что определенный защитный эффект может оказывать аспирин, статины и бисфосфонаты (препараты против остеопороза)», – подытожил эксперт.