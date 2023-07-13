Врач-терапевт: раз в год человеку стоит сдавать анализ крови

Минимум раз в год человеку следует сдавать анализ крови, чтобы выявить проблемы на ранней стадии. Также человеку стоит проверять уровень холестерина. Об этом рассказала врач-терапевт Валерия Румянцева.

«Общий анализ крови тоже не самый последний показатель. Правильнее будет сказать, один из основных. Благодаря ему можно выявить множество серьезных заболеваний», — отметила Валерия Румянцева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также отметила, что человеку стоит не забывать про проверку уровня холестерина. Дело в том, что из-за холестерина забиваются сосуды, начинает страдать вся сердеечно-cосудистая система, отметила врач-терапевт.