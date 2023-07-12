Онищенко допустил вероятность завоза холеры в Россию

"Мониторинг ведется, нигде [в России] холерный вибрион не обнаружен <...>. Но то, что идет в мире подъем заболеваемости холерой, это тоже очевидная вещь, и в этом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в ряде регионов [мира] действительно <...> обнаруживаются холера и холероподобные вибрионы. <...> Завоз холеры - он возможен", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что это может быть связано с туристической активностью россиян.