Онищенко допустил вероятность завоза холеры в Россию

Холерные вибрионы сейчас в России не обнаружены, но завоз холеры в страну возможен.
Об этом в среду сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Мониторинг ведется, нигде [в России] холерный вибрион не обнаружен <...>. Но то, что идет в мире подъем заболеваемости холерой, это тоже очевидная вещь, и в этом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в ряде регионов [мира] действительно <...> обнаруживаются холера и холероподобные вибрионы. <...> Завоз холеры - он возможен", - сказал он на пресс-конференции, отметив, что это может быть связано с туристической активностью россиян.
Эксперт уточнил, что пик заболеваемости холерой, как правило, приходится на август-сентябрь, об этом необходимо помнить тем, кто собирается в отпуск. Онищенко рекомендовал им следить за официальной информацией о благополучии обстановки по холере в конкретной территории за рубежом.