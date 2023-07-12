Что такое псориаз и кто к нему предрасположен

Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, при котором иммунная система человека атакует здоровые клетки кожи. В результате на кожных покровах появляются красные сухие папулы, позже разрастающиеся до бляшек.

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В особо серьезных случаях это влияет на качество жизни: у больных псориазом могут возникать нарушения работы внутренних органов, психологические проблемы, трудности с социальной адаптацией и выполнением основных жизненных функций: ухода за собой, сна, прогулок.

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«Лента.ру» рассказывает о причинах заболевания и методах его лечения.

Причины возникновения псориаза

По статистике, псориазом страдают примерно 2-4 процента людей в мире. Заболевание может развиться в любом возрасте, но первые симптомы, как правило, появляются с 15 до 25 лет. Наиболее высокая распространенность псориаза наблюдается в Западной Европе и Скандинавии, в то время как среди представителей монголоидной и негроидной рас это заболевание встречается реже.

Точные причины возникновения псориаза до сих пор не изучены, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что ключевую роль играет генетическая предрасположенность. По словам Андрея Кузнецова, дерматолога медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», чем больше родственников человека болеют псориазом, тем выше риск заболевания у него самого.

Риск псориаза у ребенка оценивается в 41 процент, если псориазом больны оба родителя, в 14 процентов — если болен один из родителей, и в 6 процентов — если болен один из детей в семье, рассказал дерматолог Андрей Кузнецов

Влияние на развитие заболевания оказывают также внешние и внутренние факторы.

Триггеры развития псориаза: инфекции, например, фарингит или кожные вирусы;

неблагоприятные погодные условия (особенно холод и сухость);

травмы кожи — порез, царапина, укус насекомого или сильный солнечный ожог;

нездоровый образ жизни — курение (в том числе пассивное) и частое употребление алкоголя;

стресс;

гормональные нарушения в организме;

побочные эффекты от некоторых лекарств;

быстрая отмена пероральных или инъекционных кортикостероидов.

Симптомы псориаза

Признаки псориаза проявляются с разной интенсивностью и зависят от стадии. Когда процесс воспаления только начинается, на коже волосистой части головы, на спине, кожных складках, локтевых и коленных суставах образуются красные пятна и слоящиеся чешуйки. Бывает также псориаз ладоней и подошв — при такой форме болезни высыпания могут быть гладкими, хотя обычно они слегка возвышаются над поверхностью кожи.

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Распознать псориаз можно также по наличию так называемой псориатической триады или триады Ауспитца.

Три псориатических феномена:

феномен стеаринового пятна — кожа шелушится при почесывании, со временем от папулы отделяются чешуйки;

феномен псориатической пленки — от папулы отходит тонкий слой клеточной ткани;

феномен кровяной росы — после отслойки пленки на коже человека появляются мелкие кровяные точки.

сильное жжение и зуд;

ощущение стянутости кожи;

отечность и болезненность пораженных суставов;

трещины на кончиках пальцев;

воспаление десен. При отсутствии своевременного лечения, болезнь обостряется и появляются следующие признаки патологии:

Клинические формы и стадии псориаза

Псориаз делится на несколько типов, которые различаются по внешнему виду и последствиям.

Обыкновенный псориаз (псориаз вульгарис)

Самый частый вид псориаза. Симптомы проявляются в виде папул розоватого или насыщенного красного цвета, которые потом покрываются бело-серыми чешуйками. Размеры высыпаний могут доходить до нескольких сантиметров и локализуются в основном на голове, руках и ногах.

80% пациентов с псориазом болеют именно обыкновенным псориазом.

Пустулезный псориаз

Пустулезный псориаз проявляется в основном на руках и ногах и распознается по появлению желтоватых пустул на фоне эритемы. Это довольно редкий вид псориаза, который может сопровождаться головной болью, повышением температуры и общей слабостью.

Каплевидный псориаз

Каплевидный псориаз обычно впервые появляется или обостряется после перенесенной стрептококковой инфекции (чаще всего — после стрептококковой ангины или стрептококкового фарингита). Цвет высыпаний такой же, как и при обычном псориазе, но их размеры обычно меньше, а форма напоминает каплю.

Артропатический псориаз

Артропатический псориаз или псориатический артрит — это форма хронического воспалительного артрита, которая поражает конечности и негативно воздействует на бедра, колени, позвоночник и крестцово-подвздошный сустав. С псориатическим артритом сталкиваются около 30 процентов людей, страдающих от псориаза, — эта форма болезни может сочетаться с другими.

Псориатическая ониходистрофия

Псориаз ногтей встречается у 40-45 процентов пациентов с псориазом и у 80-90 процентов людей, страдающих псориатическим артритом. Он проявляется в виде изменений внешнего вида ногтей — на ногтевой пластине и под ней возникают точки, пятна, поперечные линии; кожа под ногтями и вокруг них уплотняется, а сами ногти становятся более ломкими или даже отслаиваются.

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Себорейный псориаз

Этот вид заболевания поражает кожу волосистой части головы, а также носогубную складку, грудь, зону между лопатками и кожу за ушными раковинами. При первых симптомах (покраснении, зуде, перхоти) важно сразу обратиться к врачу, чтобы не перепутать псориаз с себорейным дерматитом и приступить к грамотному лечению.

Экссудативный псориаз

Тяжелая разновидность псориаза, характеризующаяся выделением экссудативного компонента (жидкости из кровеносных сосудов) на фоне воспаления. Опасна тем, что при удалении бляшек на теле обнажаются эрозии, а само место очага становится уязвимым к повторным инфекциям.

Эритродермический псориаз

Одна из самых опасных разновидностей, которая обычно развивается из запущенной стадии любого другого типа псориаза. Ее возникновение может быть спровоцировано резкой отменой системных глюкокортикоидов, а также алкоголем, стрессом и инфекциями (в частности, простудными заболеваниями). Эритродермический псориаз (или псориатическая эритродермия) характеризуется воспалением и покраснением кожи, которое зачастую охватывает более 90 процентов поверхности тела. Оно может сопровождаться сильной болью, зудом и отеком, а при тяжелом течении псориаза даже способно привести к летальному исходу, так как сильное воспаление и шелушение нарушают способность организма регулировать температуру.

Стадии псориаза прогрессирующая;

стационарная;

регрессирующая.

Первый этап характеризуется активным появлением на коже большого количества высыпаний, которые постепенно распространяются на другие участки тела, сливаются и увеличиваются в размере. Пораженные участки сильно зудят, шелушатся и болят.

Во время стационарной стадии новые элементы уже не появляются, а существующие пятна не увеличиваются в размерах.

На регрессирующей стадии папулы бледнеют, оседают и уже не доставляют такого дискомфорта. Однако важно помнить, что окончательным выздоровлением это считать нельзя, и нужно продолжать следовать предписаниям врача.

Методы лечения псориаза

Способ лечения зависит от разновидности и степени тяжести заболевания, а также от площади поражения кожи. Несмотря на то что в интернете можно прочитать про различные варианты домашней терапии, не следует применять народные средства — лучше сразу проконсультироваться с врачом.

Топические препараты. К ним относятся мази, кремы и гели, которые наносятся на пораженные участки кожи, увлажняют ее, уменьшают зуд и оказывают противовоспалительное действие;

Системные препараты: ретиноиды, иммуносупрессоры, стероиды и препараты витамина D3;

Фототерапию. При фототерапии кожу больного облучают определенными видами ультрафиолетового света, что замедляет процесс производства клеток кожи и помогает при более серьезных видах псориаза. Обычно фототерапия проводится строго под присмотром дерматолога;

Физиотерапию. Одни из самых распространенных видов — ультразвуковая терапия и электросон;

Озонотерапию. Озон вводят подкожно и внутривенно; процедура оказывает обезболивающий, цитостатический и иммуномодулирующий эффект. В зависимости от конкретной ситуации пациенту могут назначить:

При тяжелом течении заболевания, при поражении суставов и резистентности к местному лечению, прибегают к приему препаратов внутрь. Это могут быть препараты-цитостатики (метотрексат) и генно-инженерные биологические препараты, например, устекинумаб, этанерцепт, адалимумаб, секукинумаб, — Андрей Кузнецов, врач-дерматолог.

Профилактика псориаза

«В силу генетических особенностей (учеными достоверно выявлены специфические гены, отвечающие за развитие псориаза) предотвратить эту болезнь невозможно, но в наших силах сделать так, чтобы, несмотря на наличие предрасположенности, заболевание никогда не проявило себя», — утверждает дерматолог.

Если человек знает, что предрасположен к развитию псориаза, ему нужно постараться выполнять профилактические меры, которые помогут предотвратить рецидивы.

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Профилактика псориаза при наличии предрасположенности: