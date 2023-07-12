Как избежать заражения менингококковой инфекцией

Врачи рассказали, как предотвратить заражение менингококковой инфекцией, вспышка которой была зафиксирована в Екатеринбурге.

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Самым эффективным способом является вакцинация. Кроме того, существует и ряд других действенных методов, о которых расскажет «ФедералПресс».

«Одним из наиболее эффективных способов предотвращения менингококковой инфекции является вакцинация. Вакцинация рекомендуется для детей и подростков, особенно тех, кто живет или путешествует в районах с высокой заболеваемостью», – передает рекомендации врача-эпидемиолога Ревдинской городской больницы Евгении Масиной пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что вакцинация будет действенна не только для детей и подростков, но и для взрослых, особенно во время путешествий по стране, в период отпусков.

«Важно соблюдать хорошую гигиену рук, регулярно их мыть и использовать антисептические средства. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции, такие как кашель или чихание. Также стоит избегать общего использования предметов личной гигиены, таких как зубные щетки или бритвы», – говорит Евгения Масина.