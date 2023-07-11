Неврологи рассказали правду о глицине
По словам специалиста, из полезного у глицина может быть лишь эффект плацебо. Так называют улучшение самочувствия человека благодаря вере в помощь лекарства. На деле же доказательств чудесных свойств глицина нет.
Вся проблема в том, что эта аминокислота, попадая в организм, тут же «размывается» в крови, даже не успевая подействовать. Для результата нужно выпить целый флакон таких таблеток, но врач сервиса Docma.ru Анастасия Кулинич не советует рисковать.
Что такое глицин
Глицин — это аминоуксусная кислота. Название происходит от древнегреческого слова glycys, что означает «сладкая». И действительно, у глицина сладковатый привкус. Аминокислота участвует в создании различных белков. Также она представляет собой нейромедиатор, передающий сигналы в головном и спинном мозге.
Последнее свойство заинтересовало учёных ещё 200 лет назад. Казалось, появилось средство, с помощью которого можно «разогнать» свой мозг. В России таблетированный глицин до сих пор имеет такую репутацию. Его особенно часто советуют пить школьникам и студентам перед экзаменами. Но стоит ли это делать?
Нужно ли пить глицин
Фишка в том, что аминоуксусная кислота сама вырабатывается у нас в организме в достаточном количестве. Чем больше нагрузка, тем больше глицина вырабатывается. Физические и умственные способности увеличиваются.
По словам Кулинич, полезные свойства глицина подтвердили и опыты в пробирках. Аминокислота выступала как нейропротектор, показала успокоительный и противовоспалительный эффект. Выяснилось, что она защищает клетки от кислородного голодания и даже помогает при бессоннице. Чего же ещё надо? Пей — не хочу.
Но потом вскрылась проблема. Оказалось, в живом организме глицин, полученный извне, практически не усваивается. Он быстро «размывается» в общей массе крови, что приводит к ослаблению защитных свойств.
«И, чтобы достичь эффекта, вместо одной таблетки нужно пить весь флакон! Несмотря на скудный перечень побочных свойств в инструкции, рисковать применением настолько большого количества я бы не советовала», — сказала невролог.
По её словам, глицин может лишь оказать эффект плацебо, не более.
Глицин и депрессия
Побочным эффектом приёма глицина может стать депрессия , выяснили учёные из Института биомедицинских инноваций и технологий имени Герберта Вертхайма UF Scripps. Как говорится в их исследовании, аминоуксусная кислота подаёт в мозг сигнал «замедления», из-за чего может портиться настроение и возникать тревога.
А ведь в последние годы число людей с депрессией резко возросло именно среди молодёжи. И именно молодым людям чаще всего советуют пить глицин. Нет ли здесь связи?
БАД для мозга
Врач-невролог высшей категории Ольга Данилова считает, что глицин не помогает стать умнее, но зато лечит шизофрению — и то при комплексном лечении. Какие ещё добавки для работы мозга сегодня пользуются популярностью? Врач отметила различные ноотропы — средства, которые якобы питают нервные клетки и стимулируют мышление и память. На самом деле они лишь помогают иногда сконцентрироваться, но научных подтверждений этому тоже нет.
- фосфатидилсерин — вещество, которое получают из сои. Напрямую в доставке энергии в мозг не участвует, но, по некоторым данным, может повышать активность нейромедиаторов;
- гинкго билоба — самый известный растительный стимулятор мозга. Утверждается, будто он улучшает кровообращение в мозге, замедляет старение и укрепляет память. Учёные полагают эту добавку обычным плацебо, у которого к тому же уйма побочек и противопоказаний;
- ГАМК и другие производные глютаминовой кислоты — аминомасляная кислота. Может слегка улучшить работу мозга и даже помочь при похмелье. Но ключевое слово здесь «слегка».