Неврологи рассказали правду о глицине

По словам специалиста, из полезного у глицина может быть лишь эффект плацебо. Так называют улучшение самочувствия человека благодаря вере в помощь лекарства. На деле же доказательств чудесных свойств глицина нет.

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Вся проблема в том, что эта аминокислота, попадая в организм, тут же «размывается» в крови, даже не успевая подействовать. Для результата нужно выпить целый флакон таких таблеток, но врач сервиса Docma.ru Анастасия Кулинич не советует рисковать.

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Что такое глицин

Глицин — это аминоуксусная кислота. Название происходит от древнегреческого слова glycys, что означает «сладкая». И действительно, у глицина сладковатый привкус. Аминокислота участвует в создании различных белков. Также она представляет собой нейромедиатор, передающий сигналы в головном и спинном мозге.

Последнее свойство заинтересовало учёных ещё 200 лет назад. Казалось, появилось средство, с помощью которого можно «разогнать» свой мозг. В России таблетированный глицин до сих пор имеет такую репутацию. Его особенно часто советуют пить школьникам и студентам перед экзаменами. Но стоит ли это делать?

Нужно ли пить глицин

Фишка в том, что аминоуксусная кислота сама вырабатывается у нас в организме в достаточном количестве. Чем больше нагрузка, тем больше глицина вырабатывается. Физические и умственные способности увеличиваются.

По словам Кулинич, полезные свойства глицина подтвердили и опыты в пробирках. Аминокислота выступала как нейропротектор, показала успокоительный и противовоспалительный эффект. Выяснилось, что она защищает клетки от кислородного голодания и даже помогает при бессоннице. Чего же ещё надо? Пей — не хочу.

Но потом вскрылась проблема. Оказалось, в живом организме глицин, полученный извне, практически не усваивается. Он быстро «размывается» в общей массе крови, что приводит к ослаблению защитных свойств.

«И, чтобы достичь эффекта, вместо одной таблетки нужно пить весь флакон! Несмотря на скудный перечень побочных свойств в инструкции, рисковать применением настолько большого количества я бы не советовала», — сказала невролог.

По её словам, глицин может лишь оказать эффект плацебо, не более.

Глицин и депрессия

Побочным эффектом приёма глицина может стать депрессия , выяснили учёные из Института биомедицинских инноваций и технологий имени Герберта Вертхайма UF Scripps. Как говорится в их исследовании, аминоуксусная кислота подаёт в мозг сигнал «замедления», из-за чего может портиться настроение и возникать тревога.

А ведь в последние годы число людей с депрессией резко возросло именно среди молодёжи. И именно молодым людям чаще всего советуют пить глицин. Нет ли здесь связи?

БАД для мозга

Врач-невролог высшей категории Ольга Данилова считает, что глицин не помогает стать умнее, но зато лечит шизофрению — и то при комплексном лечении. Какие ещё добавки для работы мозга сегодня пользуются популярностью? Врач отметила различные ноотропы — средства, которые якобы питают нервные клетки и стимулируют мышление и память. На самом деле они лишь помогают иногда сконцентрироваться, но научных подтверждений этому тоже нет.