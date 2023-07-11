Иммунолог рассказал, опасен ли для россиян вирус Оз

— Группа тоготовирусов заражает млекопитающих и передается иксодовыми клещами рода амблиомма. Этот клещ встречается в Индии, Индонезии, Японии, во Вьетнаме, в Таиланде и на Шри-Ланке. Взрослые особи паразитируют на различных крупных млекопитающих, таких как буйволы и крупный рогатый скот. А нимфы и личинки паразитируют на крупных и средних млекопитающих. Также могут заражать мышей, — рассказал он.