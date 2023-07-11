Иммунолог рассказал, опасен ли для россиян вирус Оз
Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало первый в мире случай заражения человека вирусом Оз. Он привел к летальному исходу у женщины в возрасте старше 70 лет.
«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, опасен ли этот вирус для россиян.
По его словам, вирус Оз относится к тоговирусам, которых известно около десяти видов. Их переносят клещи в основном в тропиках и субтропиках.
— Группа тоготовирусов заражает млекопитающих и передается иксодовыми клещами рода амблиомма. Этот клещ встречается в Индии, Индонезии, Японии, во Вьетнаме, в Таиланде и на Шри-Ланке. Взрослые особи паразитируют на различных крупных млекопитающих, таких как буйволы и крупный рогатый скот. А нимфы и личинки паразитируют на крупных и средних млекопитающих. Также могут заражать мышей, — рассказал он.
Среди людей подвержены риску заражения те, кто постоянно контактирует с животными, в том числе охотники, предупредил специалист.
Эксперт объяснил, что россиянам нечего бояться.
— В России этот вид клещей не встречается, поэтому условий для распространения вируса Оз нет, — подытожил Болибок.