Перечислены подверженные раку профессии

Ученые из Монреальского университета перечислили профессии, наиболее подверженные раку яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

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В ходе работы авторы проанализировали данные 1370 женщин в возрасте от 18 до 79, где у 491 участницы был диагностирован рак яичников, а у 879 — нет. Испытуемых подробно опросили об их образе жизни, учитывалось также их место работы в течение жизни.

Анализ показал, что работа более десяти лет на определенных должностях может существенно увеличивать риск рака яичников. В частности, наиболее уязвимыми оказались парикмахеры и косметологи — они чаще всего подвергались воздействию 13 химических веществ, включая аммиака, перекиси водорода, органических красителей и пигментов, а также осветлителей, которые могли спровоцировать заболевание. Вероятной причиной этого могло быть воздействие определенных химических веществ, однако неясно — какое-то определенное или их комбинация.