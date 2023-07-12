Ожоги: симптомы, причины, лечение

Ожоги — повреждения от высоких температур, электрического, химического и радиационного воздействия. Они травмируют кожу, мышцы, мелкие сосуды и слизистые оболочки.

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Получить ожоги можно в разных ситуациях: от мелких бытовых занятий до серьезных катастроф и профессиональной деятельности.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении ожогов, — в материале "Рамблера".

Симптомы

Если вы получили ожог — первым сигналом будет боль. Она может проявляться по-разному, на это влияет степень вашего болевого порога. А дальше, в зависимости от поражающего фактора, могут появиться слабость, тошнота, жар, осиплость или полное отсутствие голоса, затрудненное дыхание, отек легких, асфиксия.

Ожоги принято делить на четыре степени:

I степень — ожоги на уровне верхних слоев эпидермиса: на коже присутствуют покраснения, отек, но чувствительность при этом сохраняется;

II степень — поражение на всю глубину эпидермиса: покраснения, отек. Добавляются тонкостенные пузыри с прозрачной жидкостью, чувствительность также сохранена;

III степень — омертвление поверхностных слоев кожи, включая дерму: покраснения, отек, уже толстостенные пузыри с прозрачным или кровянистым содержанием или корка, чувствительность снижена или полностью отсутствует;

IV степень: образуется корка или обугливание разной степени, чувствительность отсутствует.

Бывают случаи, когда у человека развивается ожоговый шок в связи с раздражением огромного количества нервных элементов. Поэтому, чем больше площадь поражения, тем больше риск получить шоковое состояние. На 3-5 сутки иногда начинается ожоговая болезнь, которая может привести к летальному исходу.

Причины

Причины ожогов могут быть разными, они зависят от вида воздействия внешних факторов.

Чаще всего люди получают термический ожог при небезопасном обращении с пламенем, контакте с паром или всем известным кипятком. Бывают случаи и химического ожога, как в бытовых условиях при взаимодействии с химией для уборки, так и в промышленной сфере при работе с химикатами.

Электрические ожоги тоже присутствуют в жизни человека. По собственной вине можно получить разряд током низкого или высокого напряжения, а вот от удара молнии, к сожалению, никто не застрахован.

Радиационные или лучевые ожоги чаще всего можно получить в местах использования ядерного оружия, на территориях, где преобладает большое количество радиации. Но и в обыденной жизни такой ожог получить можно, например, при лечении злокачественных образований применяется лучевая терапия.

Поражения холодом тоже встречаются во врачебной практике, но чаще всего в холодное время года, когда люди много находятся на морозе. В производственной сфере тоже можно получить такой ожог: контакт с холодными металлами и газами.

Сейчас лето, поэтому один из самых распространенных ожогов — солнечный. Многочасовое пребывание на солнце без должной защиты может привести к травмированию кожных покровов.

Лечение

В первую очередь следует обратить внимание на первую помощь.

Ожоги I и II степени обычно промывают холодной водой, обрабатывают раствором (чаще всего это питьевая сода), накладывают стерильную повязку. А с пораженными участками III и IV степени лучше обращаться сразу к врачу, чтобы избежать негативных последствий.

При общем лечении пациенту необходимо обеспечить покой, обезболить организм (в тяжелых случаях врачи назначают сильнодействующие наркотические препараты), обработать травмированное место и проконтролировать проходимость дыхательных путей.