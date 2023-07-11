Врач рассказал о заболеваниях, связанных с употреблением кофеина

Генетик рассказал о заболеваниях, связанных с употреблением кофеина
Нутригенетик Андрей Золотарев рассказал нижегородцам, с какими заболеваниями может столкнуться человек при употреблении кофеина.
Например, если цитохром (ген, кодирующий специальный фермент, занимающийся утилизацией кофеина — прим. авт.) слабый, а кофеин не входит биохимическую цепочку, то человеку запрещено его употребление.
Поэтому одного человека от одной чашечки будет колбасить и трясти, и будут сердечно-сосудистые заболевания, а другой выпьет и спать пойдет. Кофе разный? Нет, люди разные, — комментирует врач.
Подробнее об этом и многом другом, что связано с генетикой и здоровьем, читайте в нашем эксклюзивном интервью с интегративным врачом ортомолекулярной медицины Андреем Золотаревым.