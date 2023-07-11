Какие урологические заболевания могут встречаться у детей
Детские урологические заболевания отличаются от "взрослых" болезней. Это связано как с особенностями детского организма, так и с большим числом врожденных патологий. Детский уролог-андролог, детский хирург "СМ-Клиника" Виктор Губарев в беседе с "Рамблером" рассказал, с какими урологическими заболеваниями можно столкнуться в детском возрасте и на что должны обратить внимание родители.
По словам специалиста, строение верхних отделов мочевыводящих путей и мочевого пузыря у девочек и мальчиков схоже, поэтому многие патологии свойственны обоим полам. Например, гидронефроз — заболевание, при котором нарушается проходимость в месте перехода лоханки почки в мочеточник. Из-за этого происходит расширение лоханки и чашечек почки. Если гидронефроз не лечить, он приводит к постепенному ухудшению функции почки.
Ярких симптомов врожденного гидронефроза нет, это заболевание хорошо диагностируется при ультразвуковых скринингах во время беременности и после родов. У детей школьного возраста могут быть жалобы на тянущие или болевые ощущения в пояснице. Чтобы поставить диагноз, проводится УЗИ, а для его уточнения требуется комплексное рентгеноурологическое обследование.
В зависимости от возраста ребенка и стадии заболевания проводится либо наблюдение, либо операция. Вариантами лечения на сегодняшний день являются стентирование мочеточника или пластическая операция в области лоханочно-мочеточникового сегмента — это так называемый "золотой стандарт" в лечении гидронефроза.
Еще одно врожденное заболевание — мегауретер, при котором происходит расширение мочеточника. Если нет осложнений, то эта патология также не имеет выраженных симптомов, а заподозрить ее можно на ультразвуковом скрининге.
"Осложнения возможны в виде инфекции мочевыводящих путей, при этом отмечаются изменения мочи, ее цвета, запаха, — говорит Виктор Губарев. — У ребенка повышается температура, появляется выраженное недомогание. При подозрении на мегауретер необходимо провести ультразвуковое и комплексное рентгеноурологическое обследование, дополненное, при необходимости, нефросцинтиграфией — это метод исследования, который позволяет оценить функцию каждой почки".
Лечение мегауретера может быть консервативным или хирургическим — это зависит от возраста ребенка, причины, вызвавшей расширение мочеточника, и выраженности повреждения почки.
"Универсального подхода к лечению мегауретера нет, поэтому тактика лечения всегда подбирается индивидуально для пациента", — уточнил врач.
Распространенное заболевание, которое встречается у мальчиков — фимоз. Это сужение крайней плоти, при котором невозможно освободить головку полового члена. Еще одним признаком может быть раздувание крайней плоти во время мочеиспускания и тонкая струя мочи. При наличии этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для осмотра, предупреждает Виктор Губарев.
Как поясняет уролог, с физиологическим фимозом рождаются все мальчики. Он является природным механизмом защиты мужского полового органа. В процессе роста ребенка физиологическое сужение крайней плоти должно постепенно пройти примерно к 10 годам. Если же имеются рубцовые изменения крайней плоти, затруднения при мочеиспускании и гигиенические проблемы, фимоз считается патологическим.
"Сужение крайней плоти может быть настолько выраженным, что нарушается нормальный акт мочеиспускания, — говорит Виктор Губарев. — Это, в свою очередь, может приводить к патологии мочевого пузыря, а в более запущенных случаях — и к поражению верхних мочевыводящих путей".
Среди осложнений фимоза врач также называет баланопостит — микробно-воспалительный процесс в области крайней плоти и головки полового члена. Он возникает в основном из-за того, что фимоз делает невозможной полноценную гигиену.
Вылечить фимоз можно консервативно или с помощью операции. Метод лечения врач выбирает в каждом конкретном случае исходя из выраженности рубцового процесса и наличия осложнений. При консервативном лечении назначается местно-гормональная мазь, после окончания курса врач контролирует результат. При оперативном лечении проводится обрезание крайней плоти.
Виктор Губарев добавил, что для того, чтобы сократить риски осложнений перечисленных заболеваний, важно вовремя прийти на прием к врачу.