Какие урологические заболевания могут встречаться у детей

Детские урологические заболевания отличаются от "взрослых" болезней. Это связано как с особенностями детского организма, так и с большим числом врожденных патологий. Детский уролог-андролог, детский хирург "СМ-Клиника" Виктор Губарев в беседе с "Рамблером" рассказал, с какими урологическими заболеваниями можно столкнуться в детском возрасте и на что должны обратить внимание родители.

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По словам специалиста, строение верхних отделов мочевыводящих путей и мочевого пузыря у девочек и мальчиков схоже, поэтому многие патологии свойственны обоим полам. Например, гидронефроз — заболевание, при котором нарушается проходимость в месте перехода лоханки почки в мочеточник. Из-за этого происходит расширение лоханки и чашечек почки. Если гидронефроз не лечить, он приводит к постепенному ухудшению функции почки.

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Ярких симптомов врожденного гидронефроза нет, это заболевание хорошо диагностируется при ультразвуковых скринингах во время беременности и после родов. У детей школьного возраста могут быть жалобы на тянущие или болевые ощущения в пояснице. Чтобы поставить диагноз, проводится УЗИ, а для его уточнения требуется комплексное рентгеноурологическое обследование.

В зависимости от возраста ребенка и стадии заболевания проводится либо наблюдение, либо операция. Вариантами лечения на сегодняшний день являются стентирование мочеточника или пластическая операция в области лоханочно-мочеточникового сегмента — это так называемый "золотой стандарт" в лечении гидронефроза.

Еще одно врожденное заболевание — мегауретер, при котором происходит расширение мочеточника. Если нет осложнений, то эта патология также не имеет выраженных симптомов, а заподозрить ее можно на ультразвуковом скрининге.

"Осложнения возможны в виде инфекции мочевыводящих путей, при этом отмечаются изменения мочи, ее цвета, запаха, — говорит Виктор Губарев. — У ребенка повышается температура, появляется выраженное недомогание. При подозрении на мегауретер необходимо провести ультразвуковое и комплексное рентгеноурологическое обследование, дополненное, при необходимости, нефросцинтиграфией — это метод исследования, который позволяет оценить функцию каждой почки".

Лечение мегауретера может быть консервативным или хирургическим — это зависит от возраста ребенка, причины, вызвавшей расширение мочеточника, и выраженности повреждения почки.

"Универсального подхода к лечению мегауретера нет, поэтому тактика лечения всегда подбирается индивидуально для пациента", — уточнил врач.

Распространенное заболевание, которое встречается у мальчиков — фимоз. Это сужение крайней плоти, при котором невозможно освободить головку полового члена. Еще одним признаком может быть раздувание крайней плоти во время мочеиспускания и тонкая струя мочи. При наличии этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для осмотра, предупреждает Виктор Губарев.

Как поясняет уролог, с физиологическим фимозом рождаются все мальчики. Он является природным механизмом защиты мужского полового органа. В процессе роста ребенка физиологическое сужение крайней плоти должно постепенно пройти примерно к 10 годам. Если же имеются рубцовые изменения крайней плоти, затруднения при мочеиспускании и гигиенические проблемы, фимоз считается патологическим.

"Сужение крайней плоти может быть настолько выраженным, что нарушается нормальный акт мочеиспускания, — говорит Виктор Губарев. — Это, в свою очередь, может приводить к патологии мочевого пузыря, а в более запущенных случаях — и к поражению верхних мочевыводящих путей".

Среди осложнений фимоза врач также называет баланопостит — микробно-воспалительный процесс в области крайней плоти и головки полового члена. Он возникает в основном из-за того, что фимоз делает невозможной полноценную гигиену.

Вылечить фимоз можно консервативно или с помощью операции. Метод лечения врач выбирает в каждом конкретном случае исходя из выраженности рубцового процесса и наличия осложнений. При консервативном лечении назначается местно-гормональная мазь, после окончания курса врач контролирует результат. При оперативном лечении проводится обрезание крайней плоти.