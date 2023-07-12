Почему коклюшем болеют не только дети, но и взрослые

В России растет заболеваемость коклюшем. Только в Башкортостане за пять месяцев текущего года выявлено 49 случаев заражения этой бактериальной инфекцией, в том числе и среди взрослых.

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Чем опасен коклюш, насколько заразен и как его предупредить, телеканал «МИР 24» спросил заведующего инфекционным отделением №2 Центральной клинической больницы управделами президента РФ Георгия Сапронова.

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По данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым годом заболеваемость коклюшем в Башкирии выросла в девять раз. Серьезный прирост инфекции в Саратовской области, в Челябинске. В чем причина?

- Причина кроется в давно известном факте – массовом отказе от прививок. Это движение антипрививочников, которое ставит под угрозу инфекционное благополучие нашей страны. Могут быть небольшие локальные вспышки контролируемых вакцинацией инфекционных заболеваний, что мы сейчас и имеем. В большинстве случаев, как мы знаем, коклюш – детская инфекция. Она, в основном, хорошо передается у детей старше четырех лет. Если ребенок не привит, то это обуславливает переход болезни на более взрослый контингент населения.

Народное прозвище коклюша – «стодневный кашель». Поскольку это инфекция бактериальная, во что в итоге может вылиться болезнь?

- Опасными для нас являются два вида коклюша: тот, который с кашлем, опасен своими клиническими проявлениями, но не менее опасно с эпидемиологической точки зрения и бессимптомное протекание коклюша. Коклюш имеет практически стопроцентную инфекциозность, то есть заразность. В этом он, может быть, чуть-чуть уступает кори, но вероятность заразиться очень высока. Проблемы в том, что у взрослого либо у ребенка возникают приступы спастического кашля, которые могут привести к серьезным анатомическим, физическим поражениям, к дальнейшему развитию обструктивных заболеваний легких и пневмонии.

Существует легенда, что кашель при коклюше может быть таким, что случаются переломы ребер?

- Абсолютно верно. Помимо этого, у взрослых людей во время приступов кашля настолько сильно напрягаются мышцы шеи, что они могут пережимать сонную артерию, и человек может упасть без сознания. Такие случаи мы встречали.

Поэтому коклюш – достаточно серьезное заболевание. У ребенка, болеющего коклюшем, в период приступа может произойти аспирация слюны, то есть попадание ее в легочные пути, от чего очень быстро может развиться довольно тяжелая пневмония, особенно у маленьких детей.

Коклюш считается детской болезнью, но взрослые ей тоже болеют. Для кого она опаснее?

- И так и так, но в детском возрасте, безусловно, коклюш переносится легче. Но у вакцинированных детей практически никогда не бывает тяжелых форм этого заболевания. Взрослые люди годам к 40-60 теряют свои прививочные антитела и становятся восприимчивыми к коклюшу. В амбулаторной практике мы достаточно часто встречаем взрослых людей с подтвержденным коклюшем.

Я читал, что прививка от коклюша дает стойкий пожизненный иммунитет, а от вас я слышу, что нет?

- Нет, не всегда. Точно так же мы сейчас говорим о ситуации с корью. Здесь примерно схожая ситуация, но антитела к коклюшу уходят, в отличие от коревых, гораздо быстрее. Поэтому сейчас, возможно, будут встречаться вспышки среди тех регионов, где антипрививочники имеют достаточно большое распространение.

Насколько я слышал, коклюш – одна из тех болезней, которую начинают лечить уже в запущенном состоянии. Это, наверное, относится к тем формам, когда он бессимптомно протекает, но когда «выстреливает» в запущенную форму, то там уже все очень серьезно?

- В большинстве случаев коклюш начинается, как обыкновенная респираторная вирусная инфекция, и многие не замечают это. Для коклюша достаточно характерны приступы, мы их называем репризами, заходящегося кашля с покраснением лица. То есть человек не может остановиться. Это связано с тем, что нарушается работа кашлевого центра, и в этот момент возможно развитие и пневмонии, и тяжелых осложнений. Поэтому для нас, конечно, важной является острая форма. Сглаженная или малосимптомная форма важна для распространения, для эпидемиологии. Многие родители думают: «Ну подумаешь, ребенок начал закашливаться, ну ничего, отправлю его в детский сад, не уходить же из-за этого на больничный». Таким образом происходит распространение этой инфекции. Очень важно, что в группу риска попадают те дети и те взрослые, которым не сделали прививку действительно по объективным показателям. Это могут быть заболевания почек у маленьких детей, заболевания крови, различные другие официальные медицинские отводы. Но из-за антипрививочников начинают страдать и взрослые, и дети.

Прививка – единственный способ надежной защиты?

- Абсолютно единственный. К сожалению, применение антибиотиков относительно эффективно в самую раннюю стадию заболевания, а где-то через неделю после начала кашля антибиотик уже становится неэффективен, но заболевание продолжается. Оно будет продолжаться достаточно долго, это «стодневный кашель». Очень часто возникает ситуация, что возбудителя уже не так много, пациент становится практически не заразным, а кашель все еще сохраняется, и этим становится опасен.

Какой график вакцинации у ребенка?

- Это несколько инъекций. Начинаем с трех месяцев, потом идет ревакцинация через полтора года. Сейчас, возможно, будем обсуждать вопрос о пересмотре графика вакцинаций для взрослых для того, чтобы рекомендовать им определение антител к коклюшу и к кори.

То есть сначала сдать анализ крови, и по результатам смотреть, нужно ли повторно вакцинироваться?

- Да, клинически подтверждается, что взрослые люди стали болеть этими инфекциями.

Вакцинация – база, но при той степени контагиозности, о которой вы говорите, что она сравнима с корью, где заразность практически 100%, помогут ли дополнительные профилактические меры, чтобы не «подцепить» инфекцию, – все эти маски и так далее?