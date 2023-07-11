Врач рассказала о влиянии болезней ЖКТ на внешность человека

Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, что болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сильно сказываться на внешности человека. Об этом медик заявила в интервью «Газете.Ru».

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«В первую очередь стоит обратить внимание на цвет лица — он должен быть ровным бледно-розовым с легким румянцем. Желтоватая кожа и сосудистые звездочки являются симптомами патологий печени», — отметила врач.

Кроме того, при высыпаниях на лице можно заподозрить болезни поджелудочной железы и желчного пузыря. При этом налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни и прочих серьезных нарушениях.

«При панкреатите (воспалении поджелудочной железы) вместе с зудом могут быть кожные высыпания», — добавила Неруллина.

Помимо этого, болезни ЖКТ могут сопровождаться повышением температуры тела. Так, температура 37-37,5 градуса Цельсия очень часто говорит о гепатите, циррозе печени. При болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39 градусов Цельсия и выше, резюмировала врач.