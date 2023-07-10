Что такое синдром Гийена-Барре и почему он так опасен

В Перу на 90 дней введен режим ЧС в сфере здравоохранения из-за роста заражения синдромом Гийена-Барре.

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О том, что это за болезнь, какие у нее характерные симптомы и чем она опасна, — в материале «Вечерней Москвы».

Что это за синдром

Как рассказал главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент РАН Петр Чумаков, синдрома Гийена-Барре — это патология, при которой иммунная система человека начинает поражать мозг.

— Мозг обычно отделен особым барьером, но если эта защитная стенка нарушается, иммунная система атакует клетки мозга, — объяснил врач.

Эта болезнь может возникнуть после вакцинации или развиться в результате вирусных или бактериальных инфекций. При этом привезти ее случайно из другой страны невозможно, подчеркнул специалист.

— Такой способ распространения может быть только в случае инфекционных заболеваний, а болезнь Гийена-Барре — это иммунная реакция, которая касается только конкретного заболевшего, — заметил Чумаков. — Считайте, ему просто не повезло, что вследствие инфекции или прививки он заработал эту болезнь.

Диагностика, симптомы, лечение

По словам собеседника «ВМ», диагностировать самостоятельно такой синдром очень трудно. Диагноз могут поставить только врачи после проведения лабораторных анализов и тестов, потому что это довольно редкая патология, а ее симптомы очень разнообразны.

— Сложно выделить характерные симптомы заболевания. У всех пациентов синдром протекает совершенно по-разному. От головокружения и простых недомоганий, до комы. Все они очень индивидуальны, нужно смотреть конкретный случай, — пояснил Чумаков.

Синдром Гийена-Барре излечим, успокоил специалист, однако заниматься самолечением не стоит, лучше обратиться за помощью к медикам.