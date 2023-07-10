Стоматолог перечислил продукты для укрепления зубов
Для укрепления зубов в рационе питания обязательно должны быть молочные продукты и все продукты, содержащие кальций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал стоматолог общей практики Виталий Гвоздинский. Также он посоветовал употреблять рыбу, зеленые овощи и фрукты.
«Продукты, вредящие нашим зубам, — это продукты, вызывающие большую кислотность. Это могут быть продукты, красящие зубы, все, что имеет краситель. А в современное время это в основном фастфуд, легкие углеводы достаточно, кофе, жирная, кислая пища, конечно, алкоголь в первую очередь и, в том числе, сладости», — продолжил Гвоздинский.
Он посоветовал минимизировать употребление перечисленных продуктов, а также пить достаточное количество воды.
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