Стоматолог перечислил продукты для укрепления зубов

«Продукты, вредящие нашим зубам, — это продукты, вызывающие большую кислотность. Это могут быть продукты, красящие зубы, все, что имеет краситель. А в современное время это в основном фастфуд, легкие углеводы достаточно, кофе, жирная, кислая пища, конечно, алкоголь в первую очередь и, в том числе, сладости», — продолжил Гвоздинский.