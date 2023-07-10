Кардиолог назвала признак стенокардии

«Типичная стенокардия возникает, как правило, за грудиной. Как жжение чувствуем, как распирание, как давящую боль. Может быть иррадиация. Может боль отдавать в челюсть… Может в руку отдавать, меж лопаток может быть, боль может в эпигастрии быть», — сообщила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».