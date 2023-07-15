Синовит коленного сустава: что это и как проявляется

Синовит коленного состава – это заболевание, характеризующееся воспалением синовиальной оболочки в связи с накоплением жидкости в суставной сумке.

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Пациенты с подобным диагнозом жалуются на разной степени боль в колене, усиливающуюся при ходьбе. "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, в чем причины развития подобного недуга и какими способами его лечат.

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Синовит коленного сустава может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других проблем, которые присутствуют в коленном суставе. На практике чаще встречается второй вариант.

Синовит, если говорить простыми словами, – это повышенная выработка нормальной жидкости, находящейся в суставе. В здоровом состоянии ее количество определённо, она постоянно обновляется и всегда присутствует в суставе. Если суставу что-то “не нравится”, то количество вырабатываемой жидкости увеличивается – это естественный защитный барьер. Поэтому синовит бывает после травмы, или если человек, например, решил пробежать марафон, изначально имея проблемы в колене, от перегрузки, от ударов. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Но синовит, по словам специалиста, может развиться и без вышеперечисленных причин, если, например, в коленном суставе были ранее поврежденный мениск или проблемы с трещинами, тогда сустав также реагирует повышенной выработкой жидкости. Поэтому, в первую очередь, нужно искать истинные причины синовита.

Диагностика начинается с посещения специалиста ортопеда-травматолога, который при помощи определенных тестов начинает обследование. Затем пациент направляется на рентгенологическое исследование для исключения артрозных изменений в коленном суставе и часто на МРТ-исследование для исключения мягкотканных повреждений, например, повреждений мениска, передней крестообразной связки и других структур.

После этого обсуждается дальнейшая тактика лечения. Очень часто синовит, являясь причиной какого-то заболевания, проходит после лечения самого заболевания. Лечить синовит без диагностики, например, пункциями, откачиванием жидкости из сустава не стоит. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO