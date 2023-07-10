Врач предупредил об опасных последствиях нескольких популярных лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасных последствиях приема нескольких популярных лекарств. В своем Telegram-канале доктор заявил, что антигистаминные препараты, которые обычно принимают при аллергии, могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Специалист назвал факторами риска этой болезни генетическую предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, курение и диабет.
«И, кстати, [фактором риска является] прием некоторых медикаментов: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных [препаратов]», — отметил врач.
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