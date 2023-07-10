Эндокринолог раскрыла секрет, как не чувствовать себя разбитым в жару
Тяжело переносить жару – нормально, потому что перепады температуры для организма являются стрессом, однако если в летнее время постоянно что-то болит, ощущается разбитость и слабость, то стоит насторожиться. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала факторы, которые влияют на самочувствие при смене погоды, и перечислила улучшающие состояние витамины.
«Если лето вас совсем не радует – что-то постоянно болит, вы не высыпаетесь, чувствуете себя разбитым и измученным – стоит пройти обследование. Самая простая диспансеризация – осмотр терапевта и общие анализы уже смогут многое рассказать», – отмечает эндокринолог.
По словам Зухры Павловой, на состояние может влиять длительный стресс, например, при работе без выходных и отпусков.
Ощущение разбитости могут провоцировать и недолеченные болезни, в числе которых – кариес.
Кроме того, негативными факторами являются нарушение режима, плохое питание, употребление алкоголя, избыточный вес и частые перелеты и переезды, при которых меняется часовой пояс.
При плохом самочувствии стоит избавиться от негативных факторов, а также обратиться к медикам.
Эндокринолог советует помочь организму с помощью приема адаптогенов. По словам специалиста, каждый день стоит принимать витамин С, женьшень или китайский лимонник, витамин D3.
Вместе с тем следует не забывать пить больше воды, чтобы выводить токсины, образующиеся из-за избытка гормонов стресса.