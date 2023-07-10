Эндокринолог раскрыла секрет, как не чувствовать себя разбитым в жару

Тяжело переносить жару – нормально, потому что перепады температуры для организма являются стрессом, однако если в летнее время постоянно что-то болит, ощущается разбитость и слабость, то стоит насторожиться. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала факторы, которые влияют на самочувствие при смене погоды, и перечислила улучшающие состояние витамины.

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«Если лето вас совсем не радует – что-то постоянно болит, вы не высыпаетесь, чувствуете себя разбитым и измученным – стоит пройти обследование. Самая простая диспансеризация – осмотр терапевта и общие анализы уже смогут многое рассказать», – отмечает эндокринолог.

По словам Зухры Павловой, на состояние может влиять длительный стресс, например, при работе без выходных и отпусков.

Ощущение разбитости могут провоцировать и недолеченные болезни, в числе которых – кариес.

Кроме того, негативными факторами являются нарушение режима, плохое питание, употребление алкоголя, избыточный вес и частые перелеты и переезды, при которых меняется часовой пояс.

При плохом самочувствии стоит избавиться от негативных факторов, а также обратиться к медикам.

Эндокринолог советует помочь организму с помощью приема адаптогенов. По словам специалиста, каждый день стоит принимать витамин С, женьшень или китайский лимонник, витамин D3.