Правила самопомощи: если влез в борщевик

Засеять поля борщевиком Сосновского и выращивать его на корм скоту — это была вторая катастрофичная по своим последствиям (после передачи Крыма Украине) идея генсека Никиты Хрущева.

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Очень скоро выяснилось, что коровы массово травятся от такого корма. Выращивать борщевик прекратили. Но этот живучий сорняк оказался способным захватывать огромные территории.

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Борщевик размножается семенами, выдерживает резкие перепады температур и пестициды от сорняков, да еще имеет ядовитое все: и сок, и пыльцу. Простого прикосновения хватит, чтобы потом получить ожог.

Чаще всего страдают дети. Потому что зонтики борщевика выглядят красиво и необычно, так и тянет сорвать такой «цветочек».

Конечно, не всегда борщевик вымахивает ростом до двух метров. Но пока растет, он тоже ядовитый, и в этот сорняк легко влезть, гуляя на природе, в парке или окучивая грядки на даче.

Контакт с соком или пыльцой борщевика может вызвать сильнейшее раздражение и ожоги кожи, вплоть до некроза. Особенно опасно попадание сока борщевика на слизистую глаз: можно лишиться зрения. Пыльца тоже опасна. Если она попадет на слизистую дыхательных путей, то возникнут проблемы с дыханием, что чревато аллергическим ринитом и другими неприятностями.

Известная актриса Дженнифер Энистон рассказала журналистам, как в 2009 году случайно обожглась борщевиком, когда собирала цветы. Боль была невыносимая. Лечиться ей пришлось в клинике, но еще долго рука была распухшей и покрасневшей.

Дело в том, что пыльца и сок борщевика содержат эфирные масла фуранокумарины. Эти зло­вредные вещества резко повышают чувствительность кожи к солнечным лучам.

Следовательно, первое, что нужно сделать, если был случайный контакт с борщевиком, - уйти в помещение. Дерматологи советуют после этого избегать ультрафиолета в следующие три дня.

Второе действие после того, как зашли в дом после контакта с борщевиком: всю одежду в стиральную машинку, а самим тщательно искупаться, смыть с себя все частицы ядовитого растения. Надо вдобавок прополоскать рот и нос, вымыть волосы, на которых могли застрять частицы пыльцы.

Если место ожога начало оте­кать и краснеть, стоит принять таблетку от аллергии. На это самое место дерматологи советуют нанести «Фенистил гель», крем «Адвантан» или «Пантенол». В случае если появились пузыри на коже на месте ожога, избежать осложнений и рубцов на коже помогут охлажденные антисептические повязки с «Хлоргексидином» или «Фурацилином». Еще пузыри обязательно обработать «Фукорцином».