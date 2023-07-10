Лишай: симптомы, причины, лечение

Лишай — группа заболеваний, которая может быть вызвана разными возбудителями. Чаще всего его причиной становится снижение иммунитета, грибки и вирусы. Лишай различают по симптоматике, но общим для всех видов остается наличие пятен на коже и шелушений.

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О том, какие симптомы сопровождают разные виды лишая и как лечить это заболевание, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Симптоматика каждого вида лишая отличается. Это позволяет врачам определять конкретное заболевание. Рассказываем о том, чем отличаются разные виды лишая.

Стригущий лишай

Период инкубации стригущего лишая составляет одну неделю. Из-за этого заболевания у человека начинают ломаться волосы, поэтому появляются проплешины, отсюда и название — стригущий.

Появление красных пятен, которые могут покрываться пузырьками;

Появление проплешин, которые возникают в результате ломкости волос;

Расслаивание ногтей;

Слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры тела.

Опоясывающий лишай

Появление сыпи на участке кожи спустя несколько дней после появления симптомов;

Сыпь в виде полосы вокруг одной из сторон тела — справа или слева;

Повышение температуры, лихорадка и озноб;

Отек век, светобоязнь;

Нарушение пищеварения: диарея, тошнота, рвота;

Общая слабость и недомогание. Первые симптомы появляются практически сразу после заражения и представляют собой покалывание и жжение на пораженном учатке кожи. Такой вид лишая может проявляться только на правой или только на левой стороне тела, поэтому его называют опоясывающим.

Отрубевидный лишай

Мелкие зудящие пятна, сначала розового цвета, затем — желтого;

Депигментация кожи при воздействии солнца;

Общее недомогание. Вид лишая отличается сильным шелушением в месте поражения. Кожа начинает шелушиться и отделяется от кожи мелкими кусками в виде отрубей. Его иногда называют “солнечным”, так как болезнь проявляется в летнее время преимущественно в курортных зонах.

Розовый лишай

Как правило, в этом случае у людей нет общих выраженных симптомов. Главным отличительным признаком розового лишая считается одна розовая бляшка, которая может распространять отсевы. Рядом с областью поражения могут возникать прыщи и высыпания.

Причины

Причин у лишая может быть всего три. Первая — контакт с зараженным человеком. В таком случае возбудителями заболевания являются бактерии и поражение кожи возникает на месте контакта. Вторая — герпетическая инфекция, которой заражается человек. Это может произойти при контакте, а также в быту при совместном использовании посуды и предметов личной гигиены. Третья причина — ответ слабой иммунной системы и отсутствие антител к определенным вирусам и бактериям.

Лечение

У лишая нет единого лечения, так как каждый вид заболевания имеет разных возбудителей. Методы можно классифицировать по двум группам

Противогрибковые препараты. Применяются в случае контактного лишая, вызванного разными видами грибков. В таком случае в комплекс терапии входит постоянное сбривание волос для их восстановления.