Лишай: симптомы, причины, лечение
Лишай — группа заболеваний, которая может быть вызвана разными возбудителями. Чаще всего его причиной становится снижение иммунитета, грибки и вирусы. Лишай различают по симптоматике, но общим для всех видов остается наличие пятен на коже и шелушений.
О том, какие симптомы сопровождают разные виды лишая и как лечить это заболевание, — в материале “Рамблера”.
Симптомы
Симптоматика каждого вида лишая отличается. Это позволяет врачам определять конкретное заболевание. Рассказываем о том, чем отличаются разные виды лишая.
Стригущий лишай
Период инкубации стригущего лишая составляет одну неделю. Из-за этого заболевания у человека начинают ломаться волосы, поэтому появляются проплешины, отсюда и название — стригущий.
- Появление красных пятен, которые могут покрываться пузырьками;
- Появление проплешин, которые возникают в результате ломкости волос;
- Расслаивание ногтей;
- Слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры тела.
Опоясывающий лишай
- Появление сыпи на участке кожи спустя несколько дней после появления симптомов;
- Сыпь в виде полосы вокруг одной из сторон тела — справа или слева;
- Повышение температуры, лихорадка и озноб;
- Отек век, светобоязнь;
- Нарушение пищеварения: диарея, тошнота, рвота;
- Общая слабость и недомогание.
Отрубевидный лишай
- Мелкие зудящие пятна, сначала розового цвета, затем — желтого;
- Депигментация кожи при воздействии солнца;
- Общее недомогание.
Розовый лишай
Как правило, в этом случае у людей нет общих выраженных симптомов. Главным отличительным признаком розового лишая считается одна розовая бляшка, которая может распространять отсевы. Рядом с областью поражения могут возникать прыщи и высыпания.
Причины
Причин у лишая может быть всего три. Первая — контакт с зараженным человеком. В таком случае возбудителями заболевания являются бактерии и поражение кожи возникает на месте контакта. Вторая — герпетическая инфекция, которой заражается человек. Это может произойти при контакте, а также в быту при совместном использовании посуды и предметов личной гигиены. Третья причина — ответ слабой иммунной системы и отсутствие антител к определенным вирусам и бактериям.
Лечение
У лишая нет единого лечения, так как каждый вид заболевания имеет разных возбудителей. Методы можно классифицировать по двум группам
Противогрибковые препараты. Применяются в случае контактного лишая, вызванного разными видами грибков. В таком случае в комплекс терапии входит постоянное сбривание волос для их восстановления.
Противовирусные и иммуностимулирующие препараты. Если лишай вызван вирусом, то используются лекарства для приема внутрь. Существуют также специальные противовирусные мази, которыми дополняют лечение лишая.