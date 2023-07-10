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Лишай: симптомы, причины, лечение

Лишай — группа заболеваний, которая может быть вызвана разными возбудителями. Чаще всего его причиной становится снижение иммунитета, грибки и вирусы. Лишай различают по симптоматике, но общим для всех видов остается наличие пятен на коже и шелушений.

Лишай: симптомы, причины, лечение
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О том, какие симптомы сопровождают разные виды лишая и как лечить это заболевание, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Симптоматика каждого вида лишая отличается. Это позволяет врачам определять конкретное заболевание. Рассказываем о том, чем отличаются разные виды лишая.

Стригущий лишай

Период инкубации стригущего лишая составляет одну неделю. Из-за этого заболевания у человека начинают ломаться волосы, поэтому появляются проплешины, отсюда и название — стригущий.

  • Появление красных пятен, которые могут покрываться пузырьками;
  • Появление проплешин, которые возникают в результате ломкости волос;
  • Расслаивание ногтей;
  • Слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры тела.

Опоясывающий лишай

Первые симптомы появляются практически сразу после заражения и представляют собой покалывание и жжение на пораженном учатке кожи. Такой вид лишая может проявляться только на правой или только на левой стороне тела, поэтому его называют опоясывающим.
  • Появление сыпи на участке кожи спустя несколько дней после появления симптомов;
  • Сыпь в виде полосы вокруг одной из сторон тела — справа или слева;
  • Повышение температуры, лихорадка и озноб;
  • Отек век, светобоязнь;
  • Нарушение пищеварения: диарея, тошнота, рвота;
  • Общая слабость и недомогание.

Отрубевидный лишай

Вид лишая отличается сильным шелушением в месте поражения. Кожа начинает шелушиться и отделяется от кожи мелкими кусками в виде отрубей. Его иногда называют “солнечным”, так как болезнь проявляется в летнее время преимущественно в курортных зонах.
  • Мелкие зудящие пятна, сначала розового цвета, затем — желтого;
  • Депигментация кожи при воздействии солнца;
  • Общее недомогание.

Розовый лишай

Как правило, в этом случае у людей нет общих выраженных симптомов. Главным отличительным признаком розового лишая считается одна розовая бляшка, которая может распространять отсевы. Рядом с областью поражения могут возникать прыщи и высыпания.

Причины

Причин у лишая может быть всего три. Первая — контакт с зараженным человеком. В таком случае возбудителями заболевания являются бактерии и поражение кожи возникает на месте контакта. Вторая — герпетическая инфекция, которой заражается человек. Это может произойти при контакте, а также в быту при совместном использовании посуды и предметов личной гигиены. Третья причина — ответ слабой иммунной системы и отсутствие антител к определенным вирусам и бактериям.

Лечение

У лишая нет единого лечения, так как каждый вид заболевания имеет разных возбудителей. Методы можно классифицировать по двум группам

Противогрибковые препараты. Применяются в случае контактного лишая, вызванного разными видами грибков. В таком случае в комплекс терапии входит постоянное сбривание волос для их восстановления.

Противовирусные и иммуностимулирующие препараты. Если лишай вызван вирусом, то используются лекарства для приема внутрь. Существуют также специальные противовирусные мази, которыми дополняют лечение лишая.

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