Терапевт перечислила основные ошибки гипертоников

Недостаток физической активности и сокращенное время сна являются наиболее частыми ошибками, которые совершают люди с гипертонической болезнью, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, физические упражнения тренируют сосуды, а достаточная продолжительность сна способствует стабилизации давления.

Физическая нагрузка тренирует в том числе и сосуды. За счет перераспределения крови и активной работы мышц улучшается состояние сосудистой стенки. Но заниматься лучше, когда давление не повышено, — посоветовала специалист.

Что касается недостатка сна, то он имеет негативные последствия как для гипертоников, так и для всех людей. Если человек мало спит, это сильно отражается на его нервной системе, перенапряжение которой сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления.