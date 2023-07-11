Можно ли заразиться менингитом через посылку

В начале июля стало известно о семи случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое из них впоследствии скончались.

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На этом фоне в медиапространстве появились сообщения, что через посылки, рассылаемые Ozon, распространяется опасная бактерия — возбудитель менингита. И что компания якобы не предпринимает никаких мер, чтобы пресечь ее распространение.

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А что на самом деле?

Важно отметить, что менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболеть им можно, заразившись инфекцией — например, менингококковой, которая и приведет к нему. Причиной менингита могут стать также другие инфекции или даже травма.

Бактерия Neisseria meningitidis — возбудитель менингокковой инфекции — без какого-либо вреда для здоровья человека присутствует в его носоглотке. Но иногда бессимптомное носительство может прогрессировать непосредственно в инвазивную менингококковую инфекцию, вызывая менингит и сепсис.

Клинические проявления заболевания наблюдаются на 2–10 день после заражения, обычно это происходит на 3–4 день, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Признаки менингита у детей старшего возраста и взрослых:

лихорадка;

тошнота/рвота;

ригидность затылочных мышц;

головная боль;

светобоязнь;

изменение психического состояния.

У младенцев же инфекция может проявляться такими общими симптомами, как лихорадка, отказ от пищи, рвота и летаргия.

Основной путь передачи менингококковой инфекции — воздушно-капельный, хотя заражение возможно и через предметы обихода, например посуду.

Менингококковая инфекция опасна высокой летальностью, отмечают в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Кроме того, перенесшие тяжелые формы этого заболевания часто сталкиваются с потерей слуха и поражением нервной системы. А менингококковый сепсис, в свою очередь, осложняется воспалительным поражением сердца, суставов, глаз, а также почек, печени, надпочечников.

Спектр доступных вакцин против менингококковой инфекции достаточно широк. Однако менингококки — это большая и неоднородная группа возбудителей, в которую входит несколько подгрупп. И одна вакцина не может защищать от них всех. Впрочем, распространенность разных подгрупп менингококков варьируется в зависимости от времени и географического местоположения.

Что касается опасности заражения через посылки, Роспотребнадзор отмечает, что Neisseria meningitidis не отличается стойкостью и на материалах коробок может оставаться жизнеспособной лишь непродолжительное время. Кроме того, все поверхности в распределительном центре Ozon, с которыми могли контактировать заболевшие, обрабатываются, а воздух обеззараживается. Таким образом, рисков заражения менингококковой инфекцией для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, нет.

При этом текущая ситуация со вспышкой менингококковой инфекции на складе Ozon не первая. В конце 2022 года более 10 работников компании в Московской области были госпитализированы с подозрением на инфекционный менингит. Тогда Роспотребнадзор также сообщал, что невозможно заразиться менингококковой инфекцией при получении посылок со склада, где выявили заболевших.

В настоящее время в Свердловской области предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции, а все контактировавшие с заболевшими по данным на 9 июля находились под медицинским наблюдением и проходили профилактику. Прививки сделали более 900 работников распределительного центра Ozon и предприятия "Уралхиммаш" — часть заводчан проживала с сотрудниками Ozon в одном хостеле.

В компании отметили, что находятся на связи с Роспотребнадзором и "все меры предосторожности, такие как масочный режим, температурный контроль, осмотр врачей, продолжают работать". В Ozon подчеркнули, что проведена дезинфекция объекта, "каждый час" протирают все поверхности специальными средствами, а сотрудников с признаками простуды не допускают к работе.

Что в сухом остатке?

Менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем — вместе с капельками слюны при кашле или чихании и даже просто во время общения при близком контакте. Поэтому, как отмечают специалисты, особенно активно инфекция распространяется в закрытых коллективах. При этом вне человеческого организма возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, так что риск заражения менингококковой инфекцией при получении посылок со склада, где выявили заболевших сотрудников, отсутствует.