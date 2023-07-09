Профессор назвала главную причину быстрого распространения менингита

Количество заболевших менингитом в Екатеринбурге выросло до 15, два человека скончались. Известный биолог, профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова назвала главные причины вспышки инфекции.

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Основной фактор риска - большое скопление людей на работе и во время совместного проживания, например, в общежитиях (работники Ozon живут в хостеле). В результате инфекцию может распространять носитель менингококка, не имеющий симптомов заболевания или болеющий в легкой форме, которую легко спутать с обычной простудой. Вторая причина - низкий уровень иммунитета из-за тяжелых условий работы и жизни.

"Все эти случаи напрямую от сотрудника к сотруднику из-за скученных условий проживания, и конечно плохого состояния организма на фоне питания "дошираком", - пояснила сегодня Анча Баранова в своем Telegram-канале.

Наконец, третья причина - отсутствие вакцинации. Лишь после начала вспышки в экстренном порядке прививают всех контактировавших с инфекцией.

"Есть "Менактра" (вакцина против менингококка), и случаются вспышки менингита, но, видать, вакцинация в этих группах населения по-прежнему не обязательна", - отметила Анча Баранова.

Действительно, в России прививка против менингококковой инфекции пока не включена в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому бесплатно ее проводят по показаниям, то есть если возникает очаг инфекции или человек входит в группу риска.

В то же время во многих развитых странах (Великобритания, Германия, Франция, США и др.) вакцинация от менингита входит в национальные прививочные календари.