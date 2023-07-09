Почему вы постоянно мерзнете
Зябкость – это неприятное ощущение холода, которое доставляет дискомфорт в повседневной жизни. Люди, страдающие от зябкости избегают сквозняков, постоянно закрывают окна и носят носки даже летом. Многие считают, что это особенность, хотя в действительности это может быть сигналом к развивающейся болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Одна из причин почему человек может постоянно мерзнуть — заболевание щитовидной железы. Понять, что дело именно в щитовидке, можно, обратив внимание на ноги — они будут холодными в любое время суток. Если вы замечаете такое за собой, нужно обратиться к эндокринологу.
Холодные ноги (а иногда и руки) — это в целом признак нарушения периферического капиллярного кровообращения. Тепло просто не доходит должным образом до конечностей.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Когда чаще всего возникает симптом
- Гипотоники (люди с низким давлением) наверняка знают, что такое повышенная "мерзлявость". Снижение артериального давления приводит к нарушению кровоснабжения, что и становится причиной внутреннего "холода".
- Курящие люди тоже страдают, потому что со временем постоянный спазм мелких периферических сосудов на фоне злоупотребления сигаретами приводит к повышенному чувству замерзания.
- На фоне сахарного диабета также может развиться симптом. Дело в том, что в ходе болезни нарушается правильная функция периферического кровообращения, что приводит к ощущению зябкости.
- И наконец накопление атеросклеротических бляшек в сосудах разного калибра нашего организма приводит к стойкому нарушению как магистрального, так и периферического кровообращения. Поэтому важно следить за питанием и образом жизни, а также периодически проверять организм у врача.