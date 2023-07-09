Почему вы постоянно мерзнете

Зябкость – это неприятное ощущение холода, которое доставляет дискомфорт в повседневной жизни. Люди, страдающие от зябкости избегают сквозняков, постоянно закрывают окна и носят носки даже летом. Многие считают, что это особенность, хотя в действительности это может быть сигналом к развивающейся болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Одна из причин почему человек может постоянно мерзнуть — заболевание щитовидной железы. Понять, что дело именно в щитовидке, можно, обратив внимание на ноги — они будут холодными в любое время суток. Если вы замечаете такое за собой, нужно обратиться к эндокринологу.

Холодные ноги (а иногда и руки) — это в целом признак нарушения периферического капиллярного кровообращения. Тепло просто не доходит должным образом до конечностей. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Когда чаще всего возникает симптом