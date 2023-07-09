$91.69-0.8899.82-0.90

Почему вы постоянно мерзнете

Зябкость – это неприятное ощущение холода, которое доставляет дискомфорт в повседневной жизни. Люди, страдающие от зябкости избегают сквозняков, постоянно закрывают окна и носят носки даже летом. Многие считают, что это особенность, хотя в действительности это может быть сигналом к развивающейся болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Почему вы постоянно мерзнете
© unsplash

Как холод влияет на человеческий организм

Одна из причин почему человек может постоянно мерзнуть — заболевание щитовидной железы. Понять, что дело именно в щитовидке, можно, обратив внимание на ноги — они будут холодными в любое время суток. Если вы замечаете такое за собой, нужно обратиться к эндокринологу.

Холодные ноги (а иногда и руки) — это в целом признак нарушения периферического капиллярного кровообращения. Тепло просто не доходит должным образом до конечностей.

Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург

Когда чаще всего возникает симптом

По словам врача, есть четыре категории людей, которые чаще всего сталкиваются с постоянной зябкостью.
  • Гипотоники (люди с низким давлением) наверняка знают, что такое повышенная "мерзлявость". Снижение артериального давления приводит к нарушению кровоснабжения, что и становится причиной внутреннего "холода".
  • Курящие люди тоже страдают, потому что со временем постоянный спазм мелких периферических сосудов на фоне злоупотребления сигаретами приводит к повышенному чувству замерзания.
  • На фоне сахарного диабета также может развиться симптом. Дело в том, что в ходе болезни нарушается правильная функция периферического кровообращения, что приводит к ощущению зябкости.
  • И наконец накопление атеросклеротических бляшек в сосудах разного калибра нашего организма приводит к стойкому нарушению как магистрального, так и периферического кровообращения. Поэтому важно следить за питанием и образом жизни, а также периодически проверять организм у врача.
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости