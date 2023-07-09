Что делать, если не проходит головная боль

Часто после волнений, переживаний или долгой умственной нагрузки у человека начинает болеть голова. Многие сравнивают эту боль с тугим обручем, сжимающим лоб и виски. Головной боли напряжения подвержены, по разным данным, от 50 до 60 процентов мужчин и от 60 до 80 процентов женщин на планете. У кого-то приступы возникают несколько раз в год, кого-то они мучают несколько раз в неделю. Минздрав 2 июля утвердил новый стандарт медпомощи взрослым при этом недуге.

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С учетом последних достижений медицины

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В документе подробно расписано, как поставить диагноз и чем лечить головную боль напряжения. Его разработали на основе клинических рекомендаций с учетом последних достижений современной медицинской науки. А стандарт для этой болезни создали впервые. Он призван помочь практикующим врачам поставить диагноз и назначить лечение.

«Стандарт — это по сути клинические рекомендации, изложенные в сжатом виде. Соблюдение клинических рекомендаций является обязательным», — сказал «Парламентской газете» заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый.

Для диагностики головной боли напряжения пациенту достаточно посетить невролога. Он назначит препараты, которые снимут приступы, и расскажет, какую профилактику нужно проводить, чтобы голова болела как можно реже. В документе указан и полный перечень лекарств, и список процедур. Сверившись со стандартом, доктор сможет убедиться в правильности назначенного лечения или скорректировать его. Но прежде необходимо удостовериться, что пациента мучает именно головная боль напряжения.

Ответ на стресс и тревогу

Головная боль может оказаться симптомом гипертонической болезни, диабета, менингита или онкологии. Некоторые путают головную боль напряжения с мигренью, хотя это совсем не одно и то же, объяснила профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Ольга Воробьева. Мигрень — хроническое наследственное заболевание, полностью излечиться от которого невозможно. А головная боль напряжения — это ответ организма на стресс, тревогу, депрессию, умственное перенапряжение.

Профессор рассказала, что приступы такого вида головной боли могут длиться от 30 минут до 7 дней. В отличие от мигрени болит с обеих сторон, но интенсивность не очень высокая — терпимо. Многие могут продолжать заниматься повседневными делами. Часто пациенты описывают боль, как тугую каску, надетую на голову. При этом нет ни тошноты, ни рвоты. Иногда человеку может быть неприятен яркий свет или громкой звук, но очень редко, чтобы и то и другое одновременно. В отличие от мигрени головная боль напряжения не усиливается от физической активности, например ходьбы или подъема по лестнице.

Наиболее часто этот недуг встречается у людей 30-50 лет.

«Приступы могут быть эпизодическими — реже одного раза в месяц, а могут возникать 3-4 раза в неделю, тогда мы говорим о хроническом характере болезни», — отметила врач.

Иглоукалывание, массаж и антидепрессанты

Лечение, по словам невролога, напрямую связано с частотой приступов: «Если мы говорим об эпизодической головной боли, то снять ее можно как таблетками — анальгетиками или нестероидными противовоспалительными препаратами, так и немедикаментозными методами — массажем, иглоукалыванием, тренировкой с биологически обратной связью, которая позволяет расслаблять мышцы». Все эти методы отражены в стандартах медпомощи. Обезболивающих будет достаточно тем, у кого приступы случаются несколько раз в год, немедикаментозное лечение добавят людям, у которых вспышки боли возникают, например, раз в неделю. «Но если эти методы не действуют, приступы не прекращается и человек страдает от головной боли минимум дважды в неделю, врач назначит антидепрессанты. Для лечения хронической головной боли напряжения это основные на сегодня препараты», — отметила Воробьева.

Плюс к этому пациенту предложат изменить образ жизни: наладить сон, питание, включить в свой режим занятия спортом. «Голод, нарушение сна — биологический стресс для организма, а именно он вызывает головную боль напряжения», — напомнила невролог. Спать нужно не меньше 6-8 часов в сутки, причем ложиться лучше в одно и то же время. В одно и то же время желательно и принимать пищу, не пропуская завтраки, обеды и ужины. А заниматься спортом хорошо бы минимум 1-2 раза в неделю. Это могут быть пробежки, прогулки, бассейн.