Терапевт Кондрахин: МРТ запрещена людям с кардиостимуляторами. И прочими «гаджетами» в организме. Если скрыть это, последствия грозят одно страшнее другого: в лучшем случае пациента прижмёт к катушке (магнитно-резонансный томограф — сильный магнит), в худшем — вырвет находящийся внутри человека металл. Всё металлическое снаружи — как правило, украшения — перед процедурой тоже обязательно снимают.

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Кому нельзя делать МРТ

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Существует две группы причин, запрещающих проходить процедуру: состояние здоровья и наличие в организме конструкций, помогающих его работе.

Среди конструкций:

стенты;

клапаны сердца;

кардиостимуляторы и другие необходимые организму.

Поэтому у каждого пациента перед МРТ спрашивают, есть ли подобные вмешательства в организм. Это важно знать для техники безопасности, которая абсолютно должна соблюдаться.

«В противном случае создаётся магнитное поле, и человека либо прижмёт к катушке, либо вырвет находящийся в организме металл», — предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Запрещено делать МРТ при:

психиатрических заболеваниях;

острых состояниях: инфаркт, инсульт, кровотечение;

клаустрофобии.

А ещё специалист не рекомендует назначать себе такое исследование самостоятельно. В таком случае он сам несёт ответственность за последствия.

«МРТ назначает врач, который должен описать диагнозы рентгенологу. Другой вопрос — человек может сделать МРТ самостоятельно. Тогда пациент должен отдавать себе отчет, готов ли он обозначить рентгенологу все изменения в организме. Но, как правило, люди, перенесшие серьезное вмешательство, знают об этом», — объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

По его словам, если случай сложный, пациенту могут заменить МРТ на компьютерную томографию (КТ) или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). В них меньше рисков, хотя и информации не так много, как при МРТ.

Можно ли на МРТ с брекетами

Самый популярный сейчас в России метод исправления зубов и прикуса не запретит вам сделать МРТ.

Небольшие ограничения касаются лишь МРТ головного мозга и гипофиза, рассказала заведующая отделением магнитно-резонансной томографии Екатерина Владимировна Буцко. Брекеты сделаны из металла, а из-за этого могут появиться помехи и исказиться зона сканирования.

А вот зубные импланты и коронки не вызывают серьёзных помех, поэтому с ними МРТ можно делать хоть сразу после приёма стоматолога.

МРТ по ОМС

МРТ и КТ — процедуры информативные и полезные, но недешёвые. Нередко россияне откладывают их проведение, не зная о том, что могут пройти бесплатно. Как минимум имеют право. Для этого нужен полис обязательного страхования (ОМС).

Схема действий на этот случай такая:

идёте на приём к своему лечащему врачу в госклинике;

он выдаёт направление (конечно, не просто так и каждому, а если есть необходимость, но зато отказать права вам не имеют);

если в вашей клинике не оказалось нужного оборудования, обязаны выдать направление по форме 057-у в другое медучреждение, работающее в системе ОМС.

Всё это касается и коммерческих клиник, которые есть в реестре медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. В вашей клинике вы должны получить направление формы 057-у на обследование.