Россиянам перечислили первые признаки инфаркта

О приближающемся инфаркте могут говорить боли за грудиной определенного характера, рассказал врач-кардиолог Вячеслав Колиев. Первые признаки сердечного приступа он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Эта боль, уточнил Колиев, обычно давящая, сжимающая или жгущая. «Она купируется или проходит после прекращения нагрузки либо после использования нитроглицерина», — заявил он. Также врач отметил, что бывают и нетипичные предвестники инфаркта — к примеру, появление сильной одышки при минимальной нагрузке.