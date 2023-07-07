Россиянам перечислили первые признаки инфаркта
О приближающемся инфаркте могут говорить боли за грудиной определенного характера, рассказал врач-кардиолог Вячеслав Колиев. Первые признаки сердечного приступа он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».
Эта боль, уточнил Колиев, обычно давящая, сжимающая или жгущая. «Она купируется или проходит после прекращения нагрузки либо после использования нитроглицерина», — заявил он. Также врач отметил, что бывают и нетипичные предвестники инфаркта — к примеру, появление сильной одышки при минимальной нагрузке.
Необычным признаком сердечного приступа кардиолог назвал снижение переносимости физических нагрузок при отсутствии весомых причин. Для профилактики инфаркта, который может наступить бессимптомно, Колиев рекомендовал делать регулярные исследования функций сердца и сосудов.