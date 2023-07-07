Названы случаи, когда вакцина от менингококка не сработает
Вакцина от менингококка может не сработать при высоких дозах патогена, полученных от носителя, даже если человек только недавно привился, предупредил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. В разговоре с «Газетой.Ru» он посоветовал внимательно следить за своим состоянием и быть осторожными, чтобы не заразиться.
Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься, — пояснил специалист.
По словам иммунолога, также может произойти несовпадение по штамму. Он пояснил, что у бактерий менингококка есть различные штаммы, которые в некоторых случаях вызывают менингит — смертельно опасное заболевание оболочки головного мозга. Иногда даже при совпадении вакцина может не сработать, уточнил Волчков.
Иммунолог подчеркнул, что в детский календарь прививок менингококковая вакцина не входит. В связи с этим иммунитета к инфекции в России нет. При этом в естественной среде могли образоваться антитела у тех, кто сталкивался с инфекционным заболеванием, заключил специалист.