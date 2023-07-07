Акне (прыщи): симптомы, лечение, профилактика

Акне является хроническим заболеванием сальных желез. Оно может возникать в любом возрасте и в зависимости от этого будет классифицироваться как акне новорожденных, подростковое, позднее или другие акне, не связанные с причинами, которые вызывают первые 3 формы.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и подробно разобрался, каковы причины возникновения такой распространенной проблемы, как с ней бороться и существуют ли способы избежать ее вовсе.

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Причины

Причин возникновения акне, по словам дерматолога, три.

Первая - генетическая предрасположенность, зависящая от того, насколько сальная железа чувствительна к тем или иным провоцирующим факторам, насколько активно сальная железа будет вырабатывать кожное сало, насколько много сальных желёз сконцентрировано в той или иной зоне, например, лица, зоны декольте, спины, ягодиц, волосистой части головы. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Все эти факторы обусловлены генетически.

Вторая причина – естественное изменение гормонального фона, у новорожденных за счет гормонов матери, у подростков – ввиду полового созревания, когда половые гормоны начинают активно стимулировать работу сальных желёз. Сальные железы на разных участках тела достаточно чувствительны к половым гормонам, чаще всего страдают центральная часть лица, зона лба, иногда – зона спины. При этом кожное сало начинает вырабатываться в большом количестве, что является прекрасной питательной средой для патогенной микрофлоры, таких как стрептококк, стафилококк и других. Питательная среда усиливает количество этих микроорганизмов, происходит воспаление и гиперкератоз, то есть утолщение кожи, что приводит к закупорке сальных желёз.

Будет ли оставаться рубец после такого воспаления или нет, зависит тоже от генетической предрасположенности. Увидев следы подростковых высыпаний на коже у папы или мамы, которые привели своего подростка к дерматологу, можно с четкостью сказать, что у ребёнка будет подобная ситуация.

Акне могут возникать и в позднем возрасте – это называется позднее акне или акне тарда. Причиной является также гормональная чувствительность сальных желёз к тем же половым гормонам, но немного другое их перераспределение. Чаще всего страдают таким акне женщины, а причиной обращения являются высыпания в области нижней трети лица – боковых поверхностях шеи, подбородке в виде глубоких воспалительных элементов, болезненных и оставляющих долгие следы постакне, которые тоже убираются косметическим путем. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Третья причина акне - это неправильный уход.

Существует достаточно большое количество мифов, связанных с акне. Среди них увлеченность всевозможными косметическими средствами. Действительно они могут усугублять течение акне, если содержат камедогенные компоненты, которые дополнительно закупоривают выводной проток, например, некоторые масла с химическими составами, хайлайтер, некоторые компоненты румян. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Одним из мифов также является ношение длинных волос. Очень часто подростки пытаются замаскировать высыпание длинными волосами – чёлкой или прядями, которые ниспадают на лицо. Но именно ношение такой причёски не является причиной, это лишь психологическая маскировка, только камуфляж для того, чтобы высыпаний не было видно. Подростки достаточно болезненно переживают период акне и стараются всеми возможными способами это замаскировать волосами или огромным количеством косметики, тем самым действительно усугубляя течение акне.

То есть неправильный уход и неправильно подобранное средство вызывают нарушение микрофлоры. Нередко считают, что заболевания желудочно-кишечного тракта приводят к акне, но это не совсем так. Конечно изменение работы желудочно-кишечного тракта у подростков встречается часто, но прямой связи с акне здесь нет. Но нарушение микрофлоры и наличие дисбиоза косвенным образом может отражаться на коже лица. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Излюбленный миф, который до сих пор присутствует среди пациентов, заключается в том, что акне у подростков проходит при вступлении в половую жизнь. Это большое заблуждение. Половая жизнь никоим образом не связана с течением акне и с выздоровлением либо с улучшением симптомов.

Лечение

Многие пациенты усугубляют течение любой формы акне, используя подсушивающее средство – это тоже один из мифов, связанный с желанием пациента подсушить воспалительный элемент, для этого в ход идут все подручные средства - спиртовые лосьоны, настойки, “болтушки”, которыми лечили акне ещё 50 лет назад. Но понятия причин и правильного подхода к лечению и уходу поменялись. Использование подсушивающих средств, таких как спиртовой лосьон, жесткие скрабы, щётки, могут приводить к тому, что пересушенная кожа компенсаторно начинает вырабатывать ещё больше кожного сала, усугубляя процесс.

Второй негативный момент – это влияние этих средств на микрофлору кожи, которая и так уже нарушена в сторону патогенных агентов, и соответственно все антисептики приводят к ещё большему нарушению и к негативному изменению микрофлоры. Поэтому сейчас акцент делается на бережном, щадящем уходе, чтобы сохранить собственную микрофлору, не нарушить липидную мантию, не навредить коже.

По обследованию акне зависит от тяжести заболевания. Это может быть лёгкая степень, когда всего лишь несколько комедонов, закупоренные поры, чёрные точки и незначительное количество микрокист, которые пациенты между собой называют подкожники. При этом несмотря на отсутствие покраснений, ярких элементов гнойничков, всё равно есть скрытое воспаление, и в любой момент лёгкая степень может перейти в более тяжёлую с ярким воспалением, с болезненными элементами и с сохранением поствоспалительной гиперпигментации или даже атрофических рубцов постакне.

В зависимости от степени тяжести назначаются анализы. Если это лёгкая степень, обследование не требуется, достаточно осмотра, опроса, разбора ухода, питания и небольшой терапии наружными средствами. Если имеется более выраженная степень тяжести, то необходимо исследование на половые гормоны, например, для исключения такого заболевания как синдром поликистозных яичников у девушек, который включает в себя как раз таки акне. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Обязательно при планировании системного лечения антибиотиками или ретиноидами сдаётся общий анализ крови, биохимические пробы печени для того, чтобы основываться на результатах анализов и назначить необходимую терапию. Кстати соскобы на демодекс и исследования гнойного содержимого на чувствительность к антибиотикам ушли в прошлое, потому что клещ демодекс принимает участие в воспалительной реакции, но причиной не является.

Профилактика