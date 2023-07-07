Врач рассказал, о чем говорят судороги по ночам в летний период

Спазмы в мышцах — крайне неприятное явление, которое настигает человека в момент, когда он максимально уязвим: ночью, во время сна. С таким явлением сталкивается почти каждый. Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян рассказал, почему возникают спазмы в мышцах ног и как с ними справиться.

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Ночные спазмы в ногах — эпизодическое явление. Чаще всего они происходят в икроножных мышцах, реже в пальцах, стопе, бедре.

Одна из причин спазмов — повышенная физическая нагрузка. Например, если накануне вы были на интенсивной тренировке или много ходили, ваши мышцы перенапряглись. Ночью, в процессе расслабления, они сократились, из-за чего произошёл болезненный спазм.

Чтобы избежать подобного, важно уделять внимания расслаблению ног: например, помассировать их или принять контрастный душ.

Менее очевидная причина — дефицит кальция, калия, магния. Это связано с тем, что летом мы теряем много жидкости, а вместе с ней — полезные микроэлементы, ответственные за функционирование мышц.

Если спазмы происходят систематически, это может также сигнализировать о серьёзных заболеваниях.

Как избежать спазмов в ногах?

Что делать, если вы ощутили спазм в ноге? Для начала разомните пальцами сокращённую мышцу, приложите холодное полотенце. Прямо в кровати в положении сидя выпрямите ноги и потяните носок на себя – так вы сможете быстро избавиться от боли в мышцах.