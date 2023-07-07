Вирусолог: Эпидемии менингита в России не будет

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 5 июля сообщило, что выявило менингит у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ретейлера Ozon, который расположен в Екатеринбурге в логопарке «Кольцовский». Сегодня, по сообщениям СМИ, двое заразившихся умерли. Есть ли риск инфицироваться через посылку и возможно ли дальнейшее распространение вируса, выясняла «Парламентская газета».

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Смертельный вирус

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Сегодня из сообщений СМИ стало известно, что двое заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге умерли. Скончавшимся было 46 лет и 21 год. О случае групповой заболеваемости менингококковой инфекцией на складе маркетплейса стало известно 5 июля. На тот момент региональный Роспотребнадзор сообщал о семи заболевших.

В своих соцсетях ведомство проинформировало, что проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. В Роспотребнадзоре заверили, что приняты все меры, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. В пресс-службе Ozon позже сказали, что на складе выполняют все предписания РПН: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проводят общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. И уточнили, что от инфекции уже вакцинировались более ста человек.

В федеральном Роспотребнадзоре 5 июля пояснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью и может сохраняться на поверхностях лишь непродолжительное время, поэтому риск заражения через посылки со склада отсутствует.

Не паниковать

С этим согласен завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев. Он сказал «Парламентской газете», что возбудитель Neisseria meningitides живет на поверхностях коробок и пакетов не более двух часов, а передача инфекции между сотрудниками произошла воздушно-капельным путем.

Эксперт уверен, что эпидемии не будет — в другие города России инфекция не придет. «Вспышка произошла локализованно в коллективе, — пояснил он. — Конечно, важно, со сколькими людьми проконтактировали заболевшие. Может заболеть еще несколько человек, но я уверен, что меры приняли — это стандартная процедура — найдут источник и остановят инфекцию».

Вирусолог заверил, что остальные пять заразившихся имеют шансы выздороветь: «Им поставили диагноз, назначили антибиотики, идет лечение, а летальный исход при этом вирусе не в ста процентах случаев».

Зверев считает, что не лишним будет сделать прививку от менингита, но паниковать и бежать со всех ног в поликлинику за прививкой бесполезно. «После вакцинации иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель, — отметил врач. — Если кто-то уже заразился, то смысла в прививке нет».