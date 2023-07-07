Врач объяснила, в чем опасность закрытых для купания водоемов

Холероподобную микрофлору обнаружили в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону. Из-за этого в некоторых водоемах ввели временный запрет на купание и ловлю рыбы.

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Разбираемся, какие еще инфекции и вирусы можно подхватить в неразрешенных для плавания местах.

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Опасная находка

Типичная для жары холероподобная микрофлора была найдена в ростовской реке Темерник в ходе мониторинга регионального Роспотребнадзора. После этого санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд в Темернике, а также в Ростовском море и Северном водохранилище города. Мера будет действовать, пока не закончится полный комплекс лабораторных исследований. При этом эпидобстановка в целом пока остается стабильной, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Вирус может сохраняться до двух месяцев"

В водоемах, где запрещено купаться, могут быть вирусы, бактерии и простейшие организмы, которые вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, кожные высыпания и патологии слизистых оболочек. Об этом Москве 24 рассказала руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Зятенкова.

"Наиболее частые вирусные заболевания – гастроэнтероколит, ротавирус или норовирус. Загрязнить ими водоем очень легко: для этого достаточно искупаться там уже зараженному человеку. В стоячей воде вирус может сохраняться до двух месяцев", – рассказала эксперт.

По ее словам, симптомы болезни обычно проявляются через сутки. Еще одно частое заболевание в таких ситуациях – гепатит B. Он проявляется температурой, тошнотой, рвотой и пожелтением белков глаз, рассказала терапевт. Также в некоторых водоемах живут простейшие организмы, которые могут попасть внутрь и вызывать неприятные симптомы. Чаще всего речь идет об амебе, обратила внимание Зятенкова. Вторая болезнь, которую можно подхватить в закрытом для купания водоеме, – лямбриоз, который вызывают лямблии.

"Есть вероятность легко перенести симптомы, но эти простейшие все равно остаются в организме. В дальнейшем они приводят к развитию хронических заболеваний", – отметила терапевт.

Также существует риск заразиться церкариозом, который еще называют "зудом купальщика". Возбудители этой болезни – маленькие черви-шистосомы, которые попадают в воду с продуктами жизнедеятельности водоплавающих птиц.

"Заболевание проявляется зудом, сыпью, волдырями, пятнами, которые нельзя расчесывать. Необходимо выпить антигистаминное и обратиться к дерматологу", – рассказала врач.