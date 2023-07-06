Кардиолог рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта
Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта, отметив, что их следует знать не только взрослым, но и подрастающему поколению. Дети и подростки должны быть осведомлены, чтобы распознать сердечно-сосудистую катастрофу у бабушек, дедушек или у родителей – и своевременно отреагировать.
Сергей Бойцов предостерегает: самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт человек не может – ему требуется немедленная госпитализация для спасения жизни и минимизации негативных последствий, – цитирует специалиста пресс-служба Минздрава.
Главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль. Как правило, она возникает в грудной клетке, обычно за грудиной и длится не менее 10 минут. Некоторые описывают её «как плиту положили», кто-то говорит об интенсивном жжении. Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, между лопаток.
Основные проявления инсульта: нарушение речи, нарушение движения конечностей (руки, ноги, одной половины тела), нарушение зрения и функции глотания.
Кардиолог озвучил, что клинические проявления сердечно-сосудистых катастроф не отличаются у мужчин и женщин. При этом, у мужчин средний возраст развития инфаркта миокарда – 60 лет, у женщин – примерно на 10 лет позже. Более 70% людей с инфарктом миокарда имеют артериальную гипертонию. Каждый пятый (20%) имеет ранее перенесённые инфаркты. Доля курильщиков среди людей с таким диагнозом – около 40%.