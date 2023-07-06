Кардиолог рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о первых симптомах инфаркта и инсульта, отметив, что их следует знать не только взрослым, но и подрастающему поколению. Дети и подростки должны быть осведомлены, чтобы распознать сердечно-сосудистую катастрофу у бабушек, дедушек или у родителей – и своевременно отреагировать.

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Сергей Бойцов предостерегает: самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт человек не может – ему требуется немедленная госпитализация для спасения жизни и минимизации негативных последствий, – цитирует специалиста пресс-служба Минздрава.

Главный симптом инфаркта миокарда – интенсивная боль. Как правило, она возникает в грудной клетке, обычно за грудиной и длится не менее 10 минут. Некоторые описывают её «как плиту положили», кто-то говорит об интенсивном жжении. Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, между лопаток.

Основные проявления инсульта: нарушение речи, нарушение движения конечностей (руки, ноги, одной половины тела), нарушение зрения и функции глотания.