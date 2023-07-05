Врач рассказала, почему в жару может болеть голова

"При расширении сосудов снижается артериальное давление. Когда оно ниже привычных цифр, это может быть причиной головной боли. Если давление низкое, хуже кровоснабжается головной мозг. Возникают гипоксия и головная боль", – Татьяна Романенко, врач-терапевт.