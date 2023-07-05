Диетолог рассказала о последствиях от выпитого в жару энергетика

Негативные эффекты от энергетических напитков усиливаются в жаркий период, рассказала kp.ru врач-диетолог Людмила Денисенко.

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«Если одна банка, выпитая утром по холодку, навредит едва ли, то две, да еще в зной — уже могут серьезно воздействовать на сердечно-сосудистую систему», — предупредила диетолог.

По ее словам, категорически запрещено пить такие напитки беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, тем, у кого диагностировали гипертонию и заболевания сердечно-сосудистой системы, глаукому. Кроме того, в зоне риска находятся люди, у которых есть нарушение сна и повышенная возбудимость.

«Кофеин, содержащийся в таких напитках, не только стимулирует нервную систему, но и усиливает частоту сердечных сокращений, повышает давление в сосудах. Особенно это опасно после физических нагрузок и на жаре. К тому же не стоит забывать, что кофеин — сильное мочегонное. А на жаре организм и без того теряет много воды», — отметила Денисенко.

Она также напомнила, что в энергетиках содержится много сахара, поэтому они не смогут утолить жажду в жару. Кроме того, в любое время года опасно смешивать их с алкогольными напитками, потому что это может спровоцировать гипертонический криз, заключила врач.

В конце июня Telegram-канал Shot сообщал, что в Москве госпитализировали студентку, принявшую антидепрессанты вместе с энергетиком. По данным канала, девушка сильно переживала из-за важного экзамена и решила повторить всю теорию. Чтобы не прерывать учебный процесс, студентка пила энергетические напитки, но ее волнение лишь усиливалось.