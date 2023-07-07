Последствия пандемии: проблемы с сердцем получают 115 переболевших ковидом из тысячи
Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто заявил, что через полтора года после окончания эпидемии коронавируса можно сказать, что ее влияние на заболеваемость сердечными болезнями и смертность от них оказалось существенным.
Как сообщают «Известия», на каждую тысячу человек, перенесших COVID-19 год назад, дополнительно приходится 45 случаев любого сердечно-сосудистого события, 23 случая больших сердечно-сосудистых событий. 19 случаев аритмий, 9 случаев тромбоэмболии, 7 случаев ишемической болезни сердца, 1 случай сердечной недостаточности.
«Не так много на тысячу, но если вспомнить, что болели миллионы людей, то это становится проблемой», — подчеркнул ученый
Больше всего, по его словам, на здоровье людей повлияли «Уханьский штамм» и «Дельта».
Ранее «СП» писала, что коронавирусная инфекция может стать сезонной, как грипп или ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова подчеркнула, что несмотря на завершение, согласно официальным международным оценкам, пандемии ковида, инфекция все еще представляет опасность, а вирус может мутировать.