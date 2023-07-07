Последствия пандемии: проблемы с сердцем получают 115 переболевших ковидом из тысячи

Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто заявил, что через полтора года после окончания эпидемии коронавируса можно сказать, что ее влияние на заболеваемость сердечными болезнями и смертность от них оказалось существенным.

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Как сообщают «Известия», на каждую тысячу человек, перенесших COVID-19 год назад, дополнительно приходится 45 случаев любого сердечно-сосудистого события, 23 случая больших сердечно-сосудистых событий. 19 случаев аритмий, 9 случаев тромбоэмболии, 7 случаев ишемической болезни сердца, 1 случай сердечной недостаточности.

«Не так много на тысячу, но если вспомнить, что болели миллионы людей, то это становится проблемой», — подчеркнул ученый

Больше всего, по его словам, на здоровье людей повлияли «Уханьский штамм» и «Дельта».

Ранее «СП» писала, что коронавирусная инфекция может стать сезонной, как грипп или ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.