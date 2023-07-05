Девушка пожаловалась на аллергическую реакцию из-за бойфренда

Девушка из Массачусетса, США, утверждает, что испытывает серьезную аллергическую реакцию на своего бойфренда. Об этом рассказывает New York Post.

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По словам 22-летней Вирджинии Нолт, она впервые заметила сыпь и покраснения на коже в декабре 2022 года, когда у нее появился новый бойфренд. Сначала девушка не связывала аллергию с молодым человеком, поскольку в прошлом страдала от экземы и других кожных заболеваний с похожими симптомами.

Лишь в апреле Нолт стала подозревать, в чем заключается истинная причина ее проблем.

«Мы заметили, что после того, как я провела несколько дней в его квартире, у меня появлялась очень сильная сыпь. Еще несколько дней после этого я чувствовала себя довольно ужасно», — пожаловалась американка.

Она добавила, что к середине недели зуд и сыпь стали проходить, но вновь обострились после очередных выходных с бойфрендом.

Девушка пришла к выводу, что аллергию вызывает что-то в квартире возлюбленного. Обеспокоенный бойфренд заменил все чистящие средства в доме, одеколон и другие предметы, способные вызвать реакцию, но это не помогло. Однажды Нолт стало настолько плохо, что пришлось ехать в больницу за неотложной помощью.

Пользователи в социальных сетях, где она рассказала свою историю, предположили, что бойфренд изменяет ей и именно это вызывает неприятные симптомы. Однако девушка не верит в подобные догадки и намерена разбираться в своем состоянии вместе с врачами. Нолт сдала дополнительные тесты, которые, как она надеется, покажут, что именно вызывает у нее аллергию.