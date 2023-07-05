Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват

Состояние окружающей среды ухудшается с каждым годом: среднемировая температура растет, на государства обрушиваются стихийные бедствия, все больше людей страдают от природных катаклизмов. Глобальное потепление особенно страшно для аллергиков: из-за жары растения чаще вырабатывают пыльцу, которая не смывается в засушливые дни. В итоге множество людей не могут нормально дышать и вынуждены проводить теплые дни дома, спасаясь фильтрами для воздуха. Метеорологи не прогнозируют ничего хорошего. Если потепление не остановить, то аллергия станет вечной. Покрасневшие глаза — в материале «Ленты.ру».

Затрудненное дыхание

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Усиление симптомов аллергии на фоне изменения климата обсуждается не первый год. Недавно Метеорологическая служба Великобритании пришла к выводу, что глобальное потепление продлевает сезон пыльцы, из-за чего прогулка по городу для аллергиков превращается в игру на выживание, во время которой надо успеть сделать все дела и собрать как можно меньше аллергенов.

В первую очередь речь идет о поллинозе, который еще называют сенной лихорадкой. Это сезонное аллергическое заболевание сопровождается раздражением, зудом и воспалением слизистой глаз и носа. Само воспаление слизистой носа, которое вызывают пыльца растений или шерсть домашних животных, именуют аллергическим ринитом. Неудивительно, что при подобном заболевании людям очень тяжело спать. Вкупе с жаркой погодой, когда температура не слишком сильно понижается даже в ночной период, состояние может быть крайне изнурительным.

В мире есть разные оценки того, сколько людей страдают весенней аллергией. По одним данным, такое сезонное заболевание касается 20 процентов населениях развитых стран. В Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI) подсчитали, что сенная лихорадка очень распространена в мире и поражает от 10 до 30 процентов населения Земли.

Население развитых стран действительно серьезно страдает от аллергии. Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сезонные лихорадки затрагивают 25,7 процента взрослого населения, среди детей показатель находится на уровне 18,9 процента. В 2021 году сезонным ринитом страдали 81 миллион американцев, из них 67 процентов взрослых, остальные — дети.

В Великобритании ситуация Лондона заключили, что сенная лихорадка привычна для каждого четвертого британца. В общей сложности ею страдают около 16 миллионов человек. Специалистов пугает и тот факт, что за последние 30 лет количество заболевших увеличилось в стране в три раза.

Среди населения России также распространена повышенная чувствительность к пыльце. В 2018 году в стране Москвы.

От 10 до 30 процентов населения земного шара страдает сенной лихорадкой

Аллергия на пыльцу проявляется по-разному. Одни начинают чихать из-за цветения тополей, другие — от пыльцы берез. Список растений, которые вызывают поллиноз, обширен. В него входят почти все деревья, растущие сегодня в каждом дворе. Так, страдающие аллергией не переносят в том числе цветение вербы, вяза, ясеня, клена, ольхи. У многих состояние ухудшается от контакта с пыльцой кукурузы, ржи, липы, сосны, одуванчика, полыни и лебеды.

Механизм реакции человека на пыльцу относительно прост. Когда организм, подверженный аллергии, сталкивается с аллергеном (пыльцой), иммунная система ошибочно принимает его за угрозу и начинает активно вырабатывать иммуноглобулины E (IgE) для нейтрализации. Антитела прикрепляются к клеткам слизистой оболочки носа, глаз и легких. В результате контакта с аллергеном начинается отек слизистых и появляются типичные симптомы весенней лихорадки.

Многие люди с трудом переносят аллергию. Чтобы облегчить состояние в период цветения деревьев, стоит соблюдать несколько базовых правил и в случае необходимости обратиться к врачу. Во время цветения лучше реже выходить на улицу, а дома окна и двери держать плотно закрытыми. Если все же возникла необходимость уйти по делам, то после этого нужно быстро принять душ и умыться, чтобы смыть с тела всю пыльцу. Те, кто страдает аллергией, также не должны косить траву на даче и сушить вещи на открытом воздухе.

Слезы от природы

Невыносимая для людей жара во многих странах мира благоприятно сказывается на выделении пыльцы растениями. При этом с каждым годовом волны тепла становятся все сильнее. Лето 2022 года уже река Рейн в Нидерландах рекордно Дании воздух прогрелся до 35,6 градуса Цельсия, а в Великобритании из-за жары объявили чрезвычайную ситуацию.

Летом 2023-го ситуация обстоит не лучшим образом. Текущему году предсказали, что температура воздуха может побить предыдущий рекорд и еще сильнее испепелить окружающую среду. Жаркая погода уже обрушилась на многие страны мира. В июне в китайском Пекине столбики термометра поднялись до рекордного для этого летнего месяца уровня в 41,1 градуса Цельсия. Испания столкнулась с аномальной жарой еще в апреле — воздух тогда прогрелся до 38,8 градуса.

Эксперты по климату не советуют ждать ничего хорошего от такой динамики. Проблема в том, что температура, солнечный свет и другие погодные условия напрямую влияют на выработку растениями пыльцы. Схема проста: чем больше света получают деревья, тем активнее и дольше вырабатывают пыльцу. При этом в пасмурные дни выработка снижается.

Ученые из американской организации Climate Central проанализировали, как сезон аллергии изменился с 1970 года в 203 городах страны. Оказалось, что вегетационный период растений на юго-востоке США штат Невада вегетационный период увеличился на шокирующие 99 дней.

Рост продолжительности вегетационного периода растений — наглядный и один из самых ярких примеров того, как глобальное потепление напрямую воздействует на состояние людей по всему миру. Изменение климата привело к тому, что не только весна и лето стали жарче, зимние месяцы тоже не отстают. В результате из-за отсутствия морозов в США стали замечать первые симптомы аллергии уже в феврале, хотя раньше о них не вспоминали до марта.

Однако было бы неправильно винить во всем только жаркую погоду. Ситуацию с распространением пыльцы усугубляют и грозы с дождями, а также перепады давления и влажности. Во время ливней споры пыльцы могут разбиваться на более мелкие частицы и легче попадать в организм человека, вызывая аллергическую реакцию. На фоне изменения климата подобные явления происходят чаще и сменяют друг друга.

Аллергия постепенно превращается в одно из главных последствий изменения климата. В панике люди пытаются найти доступные способы справиться с сенной лихорадкой и иметь возможность наслаждаться цветущими деревьями без носовых платков в руках. В Великобритании уже заметили всплеск количества посетителей сайтов, где можно найти советы, как пережить сезон аллергии.