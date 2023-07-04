Хирург назвала основные причины заложенности носа

Постоянная заложенность носа может влиять на качество жизни. О том, как исправить ситуацию, Life рассказала пластический хирург, ЛОР-врач Иляна Гончарова.

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Прежде всего, столкнувшись с проблемой, важно понять, чем вызвана заложенность. Это могут быть аллергия, хронический насморк, простудные заболевания, искривление перегородки носа и так далее. Каждая из причин требует своего метода лечения.

«При ОРЗ и ОРВИ помощь окажут сосудосуживающие спреи. Важно не пользоваться ими более недели. Также хороший эффект окажут спреи на основе морской воды. При хроническом и аллергическом насморке более эффективными станут гормональные лекарственные средства, однако их назначать может лишь врач», — уточнила Гончарова.

Однако в ряде случаев помочь может только хирургическое вмешательство, предупредила врач. Например, септопластика, в процессе которой хирург исправит искривленную носовую перегородку и устранит деформации, которые мешают дыханию. Кроме того, в некоторых случаях может помочь вазотомия носовых раковин — операция, при которой кровеносные сосуды подвергаются частичному разрушению в области носовых раковин. Это позволяет сократить носовые раковины и уменьшить кровоснабжение в зоне слизистой, что также повлияет на качество дыхания.