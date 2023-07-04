Совет врача: продукты, которые помогут при анемии
По данным ВОЗ, анемией во всем мире страдают преимущественно дети и женщины (чаще всего речь идет о беременных). Наиболее распространенная причина — нехватка железа, но также роль играет наличие в рационе витаминов В12 и А. При анемии в крови человека содержится меньше эритроцитов или падает гемоглобин в них.
О том, какие продукты помогут при анемии, — в материале “Рамблера”.
Одна из основных причин анемии — нехватка питательных веществ, поэтому заболевание можно корректировать сменой режима. Гораздо реже заболевание появляется из-за того, что организм плохо усваивает питательные вещества, а также может появляться из-за инфекций: ВИЧ, туберкулез и малярия.
"Есть ли у вас обнаружена анемия, то тут поможет только медикаментозное лечение. Поднять уровень железа в организме только продуктами питания нельзя. Анемия — это заболевание, причем достаточно серьезное"
На наличие заболевания чаще всего указывает усталость и вялость, которая появляется из-за дефицита железа в организме. Однако выделяют и другие симптомы:
- Головокружение;
- Потливость;
- Выпадение волос и сухость кожи;
- Бледность кожи и слизистых;
- Тахикардия;
- Шум в ушах, потемнение в глазах (мушки).
Пациентам прописывают применение специальных препаратов, но часто смена рациона и добавление продуктов с железом помогают поддерживать состояние человека. При заболевании показана диета из продуктов с высоким содержанием железа, а также баланс между витаминами и минералами.
"Очень важно поддерживать необходимый уровень железа в организме и сделать это значительно проще, чем кажется. Существует гемовое и негемовое железо. Гемовое - содержится в продуктах животного происхождения. Негемовое - в продуктах растительного происхождения. Причем необходимо, чтобы в организм поступали оба вида железа"
Тем, кто страдает анемией, нужно включить в рацион:
- Куриные яйца;
- Нежирные сорта мяса, птицы и рыбы;
- Овсяная и гречневая крупа;
- Сырые овощи ,фрукты и ягоды;
- Зелень;
- Темный мед;
- Бобовые;
- Твердые сорта пшеницы.
"Существуют продукты-синергисты, то есть те, которые помогают усваивать железо. К ним относятся цитрусовые фрукты - апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты - богатые витамином С, который помогает усваиваться железу. В12 также неотъемлемая часть рациона, которая помогает усваиваться железу, и также помогает людям, склонным к анемии, поддерживать его уровень в организме. Витамин В6, источников которого являются орехи, бобовые, картофель, бананы, авокадо, также помогает усвоению железа"