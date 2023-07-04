Совет врача: продукты, которые помогут при анемии

По данным ВОЗ, анемией во всем мире страдают преимущественно дети и женщины (чаще всего речь идет о беременных). Наиболее распространенная причина — нехватка железа, но также роль играет наличие в рационе витаминов В12 и А. При анемии в крови человека содержится меньше эритроцитов или падает гемоглобин в них.

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О том, какие продукты помогут при анемии, — в материале “Рамблера”.

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Одна из основных причин анемии — нехватка питательных веществ, поэтому заболевание можно корректировать сменой режима. Гораздо реже заболевание появляется из-за того, что организм плохо усваивает питательные вещества, а также может появляться из-за инфекций: ВИЧ, туберкулез и малярия.

"Есть ли у вас обнаружена анемия, то тут поможет только медикаментозное лечение. Поднять уровень железа в организме только продуктами питания нельзя. Анемия — это заболевание, причем достаточно серьезное" Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

На наличие заболевания чаще всего указывает усталость и вялость, которая появляется из-за дефицита железа в организме. Однако выделяют и другие симптомы:

Головокружение;

Потливость;

Выпадение волос и сухость кожи;

Бледность кожи и слизистых;

Тахикардия;

Шум в ушах, потемнение в глазах (мушки).

Пациентам прописывают применение специальных препаратов, но часто смена рациона и добавление продуктов с железом помогают поддерживать состояние человека. При заболевании показана диета из продуктов с высоким содержанием железа, а также баланс между витаминами и минералами.

"Очень важно поддерживать необходимый уровень железа в организме и сделать это значительно проще, чем кажется. Существует гемовое и негемовое железо. Гемовое - содержится в продуктах животного происхождения. Негемовое - в продуктах растительного происхождения. Причем необходимо, чтобы в организм поступали оба вида железа"

Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

Тем, кто страдает анемией, нужно включить в рацион:

Куриные яйца;

Нежирные сорта мяса, птицы и рыбы;

Овсяная и гречневая крупа;

Сырые овощи ,фрукты и ягоды;

Зелень;

Темный мед;

Бобовые;

Твердые сорта пшеницы.